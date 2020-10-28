美麗灣案 東檢：若有新不法事證會處理

美麗灣渡假村案雖仲裁落幕，仍有諸多爭議，監察院曾對台東縣政府提出糾正；台東地檢署也接獲告發，偵辦結果查無不法。東檢今天表示，若有新證據，或是有人告發會依法處裡。

美麗灣渡假村日前仲裁由台東縣政府以新台幣6.29億元買回建築物，引起外界譁然，環保團體要求監察院和司法調查是否有不法。台東地檢署主任檢察官曾揚嶺今天表示，如果有新證據、新事實，或是有人告發，檢方將會依法處裡。

監察院於民國106年2月曾對台東縣政府提出糾正，監察院提出的調查報告表示，台東縣政府93年與業者簽訂BOT合約，委託開發經營杉原海水浴場。業者規劃的美麗灣渡假村面積近6公頃，已達應辦理環境影響評估規模。

惟台東縣政府未依法督促業者於開發前辦理環評，又於民國94年間不當配合業者進行土地合併及分割作業，以規避環評，並核發建造執照。

另外，96年間環團開始提出環評行政訴訟期間，台東縣政府又未充分審酌相關事項，仍有條件通過環評審查，導致行政訴訟屢屢敗訴；又於99年重發主題建築建造執照，導致相關爭議歷經10餘年，嚴重斲傷政府形象。

以上缺失經監察院內政及少數民族、財政及經濟委員會召開第5屆第31次聯席審查會議，通過當時監察委員陳小紅、林雅鋒的提案，糾正台東縣政府。提案監委認為，台東縣政府除應確實檢討既往缺失，並應與業者共同審酌相關法令規定，妥謀後續執行方向，避免繼續虛耗社會、政府資源及造成業者巨額投資浪費。

未料，在監察院提出糾正1年後，業者決定退場提出仲裁，仲裁結果由台東縣政府以6.2億元買回，造成台東財政重大負擔。

環團也曾在96年間向台東地檢署按鈴告發當時台東縣長鄺麗貞涉嫌圖利；101年間再度前往東檢告發歷任台東縣長徐慶元、鄺麗貞、黃健庭，以及當時建設處長許瑞貴瀆職。東檢調查結果以證據不足予以駁回簽結。