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台中橋梁維管六都第一 建設局：密訣主動維修偏鄕汰舊

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府維修橋梁，六都第一。圖/建設局提供
台中市政府維修橋梁，六都第一。圖/建設局提供

台中市橋梁維護管理再獲交通部評定六都第一，建設局長陳大田表示，中市連續5年104至108年在橋梁檢測及維修部分獲獎，4年奪下直轄市第一名。市府主動檢測、即時維修全市橋梁，另逐步改建偏遠地區老舊橋梁，雙管齊下。

陳大田表示，台中市管轄橋梁有2064座(含110座人行天橋)建設局每年依據「公路養護規範」及「公路橋梁檢測及補強規範」等規定，委託專業技術廠商辦理橋梁定期、特別及詳細三類檢測作業。

台中市納入評鑑共有1700餘座橋梁，管轄橋梁數丶評鑑數，都是全國之冠。

陳大田提到，因應去年10月宜蘭南方澳跨港大橋發生坍塌事故，建設局啟動應變機制，針對全市15座鋼索橋梁的橋塔(柱)、鋼拱外觀有無裂縫剝落、鋼索接點有無鏽蝕、鋼索外包覆套管有無破損、錨定端固索狀況等項目進行安全檢測，全數正常。

台中市 事故

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