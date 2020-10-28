公車暴衝14傷議員質疑老舊 林右昌：要逐年降低車齡

基隆市公車處103線公車昨晚疑煞車失靈，在中正路沿途追撞機車再撞民宅造成14人受傷。今天車禍引發議會議員臨時動議討論，議員關切維修是否落實及車齡是否老舊的問題，要求全面檢討改善。市長林右昌說，市公車共155部，超過10年有6輛，汰換比率32%，車齡逐步降低，任內努力汰換市公車，也推動模範司機制度。

議員張淵翔說，全市公車的車況要加強檢修，不要讓民眾看到公車會害怕，公車處委外廠商維修，公車安全性受到質疑，要調查清楚，但不要責怪司機。

議員王醒之表示，基隆市公共運輸系統浮現公安和勞問題，公車處的運能不足，司機都不敢請假，有沒有過勞問題要查清楚，市府要組成專案調查委員會，進行總體檢。

議員張顥瀚指出，車禍發生點就在服務處前，14人沒有嚴重傷勢，應盡速了解原因，司機很清醒，哪一個環節出差錯，是機件問題嗎？沿路車子、機車受損，公車處要理賠，很多是民眾通勤的工具。

議員鄭文婷說，路線如果沒有檢討好，司機就會不斷超時工作，整體交通路網的檢討要趕快進行。議員呂美玲表示，公車司機並不是身體的問題，勞安和管理的問題市府要好好面對。議員陳薇仲也表示，公安的部分，車輛的車齡及狀況要查明送議會了解，藉由這次車禍來討討公車的營運。

林右昌表示，公車處的問題市府檢討很多次，問題如一團綿球要逐步解決，市公車共155部，超過10年有6輛，汰換比率32%，車齡逐步降低，任內努力汰換市公車，也推動模範司機制度。改革包括路線、票價等。昨天車禍進行釐清，司機沒有任何身體問題，司機沒有飲酒，司機說無法煞車，已進行證據保全。相關損失市府都會負責，工時會特別來注意，市府不會帶頭來違法。

公車處長陳新埤說明，駕駛可能因為某些意外情況無法停車，往前衝撞，先撞3機車，再撞一路燈桿，再往左撞民宅，撞小貨車及3機車。吳姓司機駕車30年，身體健康良好，配合調查進行釐清。

陳新埤表示，維修部分有委外，工時都符合勞基法規定，路線的調整要慢慢陸續進行。如果因維修問題而肇事，維修廠商要負責賠償，但目前還要調查釐清，市府、警方已組專案小組。