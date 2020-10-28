張惠妹蝶舞視覺圖有故事 東大教授祈願天后保護天后

今年跨年最夯的群眾流行活動，無非是來台東東參加阿妹（張惠妹）的跨年演唱會，而阿妹跨年演唱會視覺圖在日前曝光，視覺圖中可以看到阿妹的右臉上有隻與飛舞中展翅的蝴蝶。國立台東大學教育系李偉俊教授表示，視覺圖中，有美塔學的内涵。

李偉俊，他仔細研究並放大檢視阿妹跨年演唱會視覺圖，其中阿妹右臉上的蝴蝶外型和台東蘭嶼特有種的世界級（華盛頓公約）一級保育類昆蟲珠光鳳蝶極度相似，但再分析視覺圖的色調及構成，發現其中融合有中南美洲的大藍摩爾浮閃蝶及透翅蝶（又名黑脈綃蝶）的元素，這樣的發現令他感到相當興奮。

近期積極推動2020台灣寶珠（保育珠光鳳蝶）計畫的李偉俊，他所獨創的美塔學理論係結合正向心理學和創造心理學，他表示，阿妹演唱會的視覺圖中，有美塔學的内涵。

他說，蘭嶼近10年來積極發展觀光，島上民宿一家接一家開，因整地清理，蘭嶼「珠光鳳蝶」幼蟲的食草「港口馬兜鈴」枯死或被移除，致蘭嶼特有種珠光鳳蝶因食源不足，面臨滅絕危機，島上數量恐不到100隻。