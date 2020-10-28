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張惠妹蝶舞視覺圖有故事 東大教授祈願天后保護天后
今年跨年最夯的群眾流行活動，無非是來台東東參加阿妹（張惠妹）的跨年演唱會，而阿妹跨年演唱會視覺圖在日前曝光，視覺圖中可以看到阿妹的右臉上有隻與飛舞中展翅的蝴蝶。國立台東大學教育系李偉俊教授表示，視覺圖中，有美塔學的内涵。
李偉俊，他仔細研究並放大檢視阿妹跨年演唱會視覺圖，其中阿妹右臉上的蝴蝶外型和台東蘭嶼特有種的世界級（華盛頓公約）一級保育類昆蟲珠光鳳蝶極度相似，但再分析視覺圖的色調及構成，發現其中融合有中南美洲的大藍摩爾浮閃蝶及透翅蝶（又名黑脈綃蝶）的元素，這樣的發現令他感到相當興奮。
近期積極推動2020台灣寶珠（保育珠光鳳蝶）計畫的李偉俊，他所獨創的美塔學理論係結合正向心理學和創造心理學，他表示，阿妹演唱會的視覺圖中，有美塔學的内涵。
他說，蘭嶼近10年來積極發展觀光，島上民宿一家接一家開，因整地清理，蘭嶼「珠光鳳蝶」幼蟲的食草「港口馬兜鈴」枯死或被移除，致蘭嶼特有種珠光鳳蝶因食源不足，面臨滅絕危機，島上數量恐不到100隻。
由於華語演唱天后張惠妹小姐係土生土長的台東人，所以李偉俊懇切希望阿妹能够公益代言和擔任台東蘭嶼特有種的珠光鳳蝶保育和復育工作，為全世界人類一起保護這隻蝴蝶界天后級的昆蟲，讓此蝶永遠可以在蘭嶼地區自由飛翔、閃耀珠光。
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