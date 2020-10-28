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門諾醫院辦職能影像展 述說患者努力復健的故事

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院舉辦「職能活與動影像展」，記錄職能治療師的辛勞，以及患者努力的過程。圖／門諾醫院提供
門諾醫院舉辦「職能活與動影像展」，記錄職能治療師的辛勞，以及患者努力的過程。圖／門諾醫院提供

寫字對大部分的人來說是習以為常的事，但對於急性脊髓炎患者林小姐來說，卻花半年以上的復健治療，才能握筆書寫。為記錄職能治療師辛勞，及患者努力的過程，門諾醫院復健科團隊舉辦職能影像展，透過一張張照片呈現，讓民眾更了解什麼是職能治療，如何發揮失能者的潛力，提升生活品質。

原本是一名護理師的林小姐，因急性脊髓炎導致四肢癱瘓，雖就醫治療，手腳仍無法活動，甚至連寫字都沒辦法。半年前林小姐到醫院求診，在職能治療師的協助及患者積極努力下，運用量身訂做的副木，林小姐一筆一畫的終於能寫上幾個字，她開心地說，「總算可以幫兒子聯絡簿簽名了」。

門諾醫院復健科團隊在門診2樓區舉辦「職能活與動影像展」，期盼藉此讓社會大眾認識職能治療的同時，也藉由影像個案故事，鼓勵正面臨失能或喪失部份能力的患者重拾信心，早日恢復正常生活。

職能治療師邱牧恩說，有些人因為生病、意外等，剎那間奪走原本的生活功能，從此封閉自己，哀傷度日。其實只要透過專業的職能治療及運用輔具，再加上對自己的信心與毅力，仍可為自己創造精彩人生。

邱牧恩強調，職能治療師就是用「活動」重塑人們的生活，透過好玩、有意義且生活化的治療訓練，幫助需要的患者重新找回生活功能，進而提升生活品質。「職能活與動影像展」即日起在門診大廳2樓展出，為期1個月，期盼有更多人因此對職能治療有更深刻的認識。

門諾醫院舉辦「職能活與動影像展」，希望讓社會大眾認識職能治療。圖／門諾醫院提供
門諾醫院舉辦「職能活與動影像展」，希望讓社會大眾認識職能治療。圖／門諾醫院提供

患者 復健

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