林右昌配合中央修萊豬自治條例? 議長：還沒看到

針對萊豬明年開放進口，中央要求地方修改自治條例，基隆市長林右昌昨晚回應表示，「配合中央的政策」。基隆市府表示，昨天有收到中央公文，因為涉及層面廣，包含食安法等配套措施，所以目前正在研議如何修正。基隆市議長蔡旺璉今天則說，如果市府提出修正案，會由議會來審議，議會是合議制，會由議員表達看法及決定，尊重議員的審議。

基隆市政府105年即訂有「基隆市食品安全衛生管理自治條例」，第十一條於本市販售之國內外豬肉產製品，不得檢出乙型受體素，始得販售。違反第十一條，依食品安全衛生管理法及消費者保護法相關規定辦理。

條例說明自治條例主管機關為基隆市政府，執行機關為基隆市衛生局，但涉及本府所屬各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關依法辦理。

萊豬明年開放進口，台中、基隆等全台多個縣市昨收到行政院來函，要求修改自治條例規定，讓「瘦肉精可以檢出」，理由是因與中央法令牴觸，法規有疑慮。

基隆市議長蔡旺璉今天則說，市府還沒有送自治條例修正案，他也還沒有看到內容，如果市府提出修正案，會再看內容如何，再由議會來審議，議會是合議制，會由議員表達看法及決定，尊重議員的審議。