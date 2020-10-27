花蓮豐濱鄉農路泥濘難行 議會允諾爭取經費改善

花蓮豐濱鄉蚊子山與長虹段農路，因年久失修有多處坑洞，且既有道路泥濘，行車十分危險，嚴重影響當地農民的出入安全，豐濱鄉農民向花蓮縣議會議長張峻陳情。張峻表示，全段改善需要經費，一定會逐年協助爭取。縣府指出，已先用鋼網維護農路，也會加裝護欄，保護農民用路安全。

豐濱鄉靜浦村鍾姓農民說，之前議長張峻向縣府爭取到長虹段南側農路改善，讓南側用路農民受益，但北側農路這幾年來持續損壞，高低起伏不平整，每逢下雨車輛更是泥濘難行，因此陳情爭取改善。新社村王姓農民認為，該路段髮夾彎多，部分路段坡度大，希望在危險的彎道設置擋土牆及護欄，以避免發生意外。

縣府農業處農工科指出，有關農路改善部分，將採PC路面設計鋪設，混凝土中並設置鋼網，以延長和加固農路的使用年限；針對易坍方的上坡坎將設計擋土牆，在急彎和險降坡的彎道，將設置塊狀護欄，保障行車安全。

另外，光豐地區農會豐濱辦事處主任陳彥衛表示，由於豐濱鄉均屬山坡地，新社、豐濱、靜浦等3村巷道內有多處易坍方疊石圍牆與土坵，長期經不起強降雨和風災，原設施已漸漸損毀崩陷，為保護居家和巷道使用安全，請議長為村民爭取擋土牆，以避免災害擴大，讓居民住的安心。

張峻請豐濱鄉公所建設課，針對各村巷道內多處易坍方處改善，請與鄉民代表會勘後，呈報上級同意後進行再改善。