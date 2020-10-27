宜蘭鐵路高架化地方配合款54億元 縣府爭取全額補助

行政院昨天發函核定宜蘭鐵路高架化計畫，並將併同北宜直鐵、高鐵及東部快鐵整體考量，辦理綜合規劃。由於蘇貞昌院長日前視察時曾指示針對宜蘭要支應的54億元配合款，請交通部「優予從寬」協助。縣長林姿妙今天表示，懇請中央全額支應地方配合款，造福宜蘭及東部地區，以利早日建構全國鐵道路網。

對於行政院昨天的同意函，立委陳歐珀昨晚也在臉書粉絲頁貼出公文，並強調後續會繼續努力爭取地方配合款。

縣政府交通處表示，縣府從民國97年至108年歷經5次，提出鐵路高架化可行性評估報告，請交通部審查，全案歷經12年，終於在昨天天正式核定，宜蘭鐵路高架化除消除現有9處平交道，改善交通瓶頸與安全事故，解決前後站生活圈與交通阻隔，平衡鐵路東西城鄉發展，提高土地使用率。

縣長林姿妙今天感謝蘇院長核定本案、政務委員吳澤成及交通部長林佳龍協助推動宜蘭各項交通建設，此案將併同北宜直鐵、高鐵及東部快鐵整體規畫，宜蘭將成為東部交通運輸門戶，全國鐵道路網的重要樞紐。