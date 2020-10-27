基隆50米高山海串聯豎梯直通中正公園 日夜皆美新地標

基隆山海城串聯再造計畫工程地標豎梯，今天舉行鋼構立柱典禮，豎梯高50公尺，約17層樓高度，上面有空橋可銜接至中正公園主普壇後方，空橋分兩層，下層有商業空間，可以坐在裡面悠閒喝咖啡賞景，上層為天空步道，預計明年6月完工。市長林右昌說，把廟口商圈延伸到義二路商圈，並串拉郵輪母港，將成基隆新地標。

豎梯工程位義二路、信四路口，以橋式起重機為設計意象，興建立體豎道及高架人行棧橋，連結到中正公園主普壇廣場，特殊的豎梯造型設計，依照山勢特殊地形興建，大幅改善中公園上山人行路徑及沿線景點環境，豎梯下方規畫為展演空間。

林右昌與副議長林沛祥、議員張顥瀚、呂美玲、張之豪、林旻勳等參加立柱典禮。林右昌說，地標豎梯立柱，往上開展，象徵邁入新階段，這是山海城串聯再造計畫關鍵一步。工程進度目前超前，未來會是國家品質工程類獎項重要案例，將是基隆、國際郵輪母港新地標，在白天、夜間呈現不一樣風貌，會是基隆矚目新建築。

林右昌表示，未來從廟口商圈延伸到義二路哨船頭商圈，將帶動地區整體發展，也串接東岸郵輪旅客大樓出入口，搭乘郵輪旅客可經信四路，搭豎梯直接到達主普壇或大佛廣場，眺望基隆港山海城美景，串接「港、城、丘」，建構無障礙、舒適友善的國際級步旅環境。

都市發展處指出，中央核定補助計3. 2億元的基隆「山海城串聯再造計畫」工程，工程進度約40%持續超前，目前開始進行鋼構組立作業，後續連結主普壇、龍頭山、大佛廣場等地區，已陸續發包施工。