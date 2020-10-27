校園班班有冷氣宜蘭明年編列500萬配合款 挨批虛應故事

班班有冷氣執行情形今天成了宜蘭縣議會質詢焦點，民進黨議員批評縣府向中央爭取10億元經費，必須編列8千多萬元配合款，卻在明年度只編列500萬元，質疑是呷飯免錢政策產生的預算排擠所致，且10億元究竟要花到哪裡去？數字兜不攏。

縣府教育處表示，縣府需配合款8125萬元，將分成兩年編足，經費沒問題；至於需求10億元經費，不只是改善裝設冷氣的電力系統，連同校園其它辦公室的所有線路都一併改善，所以光在電力改善才需要6億多元，全部會在後年暑假前完成裝設。

縣議會今天進行教育處質詢，陳文昌議員說，目前宜蘭市及羅東鎮的教室都由鄉鎮市公所自行裝設冷氣，扣掉兩個鄉鎮，全縣約有2000間普通教室跟專科教室還要裝冷氣。

他以宜蘭市及羅東鎮進行電力改善及裝冷氣的費用估算，每間教室最多不超過18萬元；也就是2000間教室，總需經費最多3.6億元，不知為什麼縣政府光是跟中央爭取電力改善就要6億3千萬元，若是包含爭取冷氣補助在內，全部竟要10億元，錢花哪裡去？

張秋明議員質疑縣政府明年只編列500萬元配合預算，虛應故事，顯然未做好準備；陳俊宇議員說，縣府的呷飯免錢及讀冊免錢，致使教育預算產生排擠，未考量優先順序，如果孩子沒冷氣吹，揮汗吃營養午餐，這樣可口嗎？呂惠卿說，配合款8千多萬元，縣府第一年編500萬元，不符比例，根本玩數字遊戲；林麗批評，縣府執行畫的誠意不足；劉添梧要求縣政「超前部署」，否則明年孩子到了大熱天，還是沒冷氣吹。

縣府教育處說明，截至今年9月縣府進行全縣校園裝設冷氣盤點，送中央審查進度為全國第三名，電力系統改善規畫設計預計明年6月底完成，電力系統改善工程及冷氣裝設後年暑假前完成，明年視執行進度編列500萬元配合款，不影響全案執行進度。