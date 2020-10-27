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影／展功夫揉麵團 基隆舞獅王的蔥油餅口感出眾
基隆長興呂師父龍獅團今年戰績輝煌，本月在泰山獅王文化節完成5連霸，也拿下台灣全民運動會金牌。館長呂美吉的兒子呂少鈞愛做蔥油餅，平時在市場擺攤賣蔥油餅。他因為練武、練舞獅練出一身力氣，每天一早揉麵團也像在練功。
長興醒獅團舞獅成名多年，曾在台灣多項比賽技壓群雄，揚名立萬。2018年遠征馬來西亞獅王爭奪賽，也在9個國家29支隊伍中脫穎而出，贏得「王者之王」最高榮譽。
最新戰績是本月24日在2020新北市泰山體育館，拿下泰山獅王文化節冠軍，完成5連霸；旗下吉獅打龍獅團也獲第4名。21日閉幕的全民運動會，長興呂師父團隊也在混合組龍獅運動大放異彩，一舉奪下北獅競速賽、南獅障礙賽、南獅競速賽3面金牌。
呂美吉的兒子呂少均、呂汶鈞長期跟著父親練武學藝，已是團隊主力戰將。2年前呂少均到宜蘭旅遊時體驗製作蔥油餅，一做就愛上，有如成癮，上網搜尋教學影片，慢慢摸索製作好吃蔥油餅的訣竅。
因為長期練武的緣故，呂少均臂力、腰力都高於常人。他的姊姊呂涵馥說，因為有功夫的底子，揉麵團時藉由馬架帶動腰身使力，比一般人只要手臂揉麵團更加得心應手。
呂少均目前在七堵區百福社區黃昏市場擺攤，呂汶鈞則是在龍獅團館址附近的祥豐市場擺攤，分頭賣蔥油餅，麵團都是由呂少均製作，口味則是由家人提供意見，不斷嘗試才推出，目前已超過10種口味。
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