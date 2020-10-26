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基隆火車站南側立體停車場觸礁 基市府、台鐵商量解方
交通部委託基隆市政府徵求民間自行規劃，申請參與「基隆市基隆火車站南側停車場興建營運移轉案」，被市長林右昌視為解決火車站停車問題良方，但第1次政策公告因無業者送件流標。市府財政處表示，將與台鐵會商調整公告內容，以利招商，早日開發。
交通部暨所屬台鐵局與基市府合作，今年8月26日由市府依促參法提出政策公告，開發基隆火車站南側鐵路用地。開發商自簽訂投資契約日起算，興建營運期間最多50年，藉以改善基隆市區停車空間不足問題，增加商業空間、就業機會，並期望進一步整合周邊資源，促進火車站南側都市發展，行銷在地文化。
基市府第1次政策公告列出的公共建設需求服務，包括最小投資規模6億元以上，停車位數至少汽車 626席、機車 1113席， 商業空間樓地板面積至少 1坪，得分期開發。
歷史建物南號誌樓位在基地範圍，台鐵局預計2022年完成整建修復點交給民間機構，業者應於規劃構想書中，提出南號誌樓未來以維護管理或採OT（營運、移轉）。
基地因被鐵道分成東西兩區，市府要求申請人提出使鐵道兩側基地連結構想；基地北側中山陸橋拆除後，市府將在安一路新設人工平台，也需預留銜接平台動線。開發主體建物還需預留連接處，供市府興建引道連接基隆港西岸高架橋。
基市府財政處長張素珍說，依促參法政策公告若有業者提出規劃構想書，經審查通過就可製作招商文件，再辦理公開徵求其他民間申請人招商。第1次政策公告本月12日截止，因無人參與流標，近日將與台鐵局開會對策，以利招商。
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