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巨型旅行箱現身東京！打包台東之美直送日本

聯合報 / 記者劉星君／台東即時報導
台東縣府搶在日本解禁前超前部署，在10月24日至10月26日在東京澀谷車站廣場舉辦旅遊推廣快閃，把台東之美裝進巨型「台東旅行箱」中，吸引許多民眾參與，引發熱烈話題。圖／台東縣政府提供
台東縣府搶在日本解禁前超前部署，在10月24日至10月26日在東京澀谷車站廣場舉辦旅遊推廣快閃，把台東之美裝進巨型「台東旅行箱」中，吸引許多民眾參與，引發熱烈話題。圖／台東縣政府提供

受疫情影響，許多不能到台灣旅遊的日本民眾出現「台灣失落症」(台湾ロス)的現象，隨疫情逐漸受到控制，日本政府正研擬逐步解禁，預計在11月開放日本民眾前往台灣等12個國家。台東縣府搶在日本解禁前超前部署，在10月24日至10月26日在東京澀谷車站廣場舉辦旅遊推廣快閃，把台東之美裝進巨型「台東旅行箱」中，吸引許多民眾參與，引發熱烈話題。

台東榮獲「2020Booking.com十大好客城市」，每年舉辦的台灣國際熱氣球嘉年華更獲世界知名旅遊頻道Travel Channel入選為世界12處令人驚艷的熱氣球嘉年華活動！台東有台灣最長海岸線，雕刻令人屏息的山海美景，更有七大原住民族孕育出獨一無二的文化魅力，最吸引人的是台東的慢活日常，不疾不徐的城市空氣，讓時間都慢下來。

台東縣府指出，台東一年四季都適合旅遊。今年的日本海外推廣會，縣府主動出擊，將台東的生活風格、山海景色及人文風情打包進「台東旅行箱」，向喜歡台灣的日本民眾展現台東之美，推廣會現場還透過實境VR讓參與民眾身歷其境，滿足民眾對台東憧憬的心。

造型吸睛的巨型台東旅行箱，在活動現場不僅吸引許多日本民眾駐足詢問，更有不少旅遊部落客、自媒體慕名而來，要療癒在這段期間的「台灣失落症」(台湾ロス)。透過實境VR的3分鐘體驗，參與民眾意猶未盡，紛紛表示未來要親自到台東，感受台東的空氣、美景和慢活氛圍。

台東縣府搶在日本解禁前超前部署，在10月24日至10月26日在東京澀谷車站廣場舉辦旅遊推廣快閃，把台東之美裝進巨型「台東旅行箱」中，現場也提供實境VR的3分鐘體驗。圖／台東縣政府提供
台東縣府搶在日本解禁前超前部署，在10月24日至10月26日在東京澀谷車站廣場舉辦旅遊推廣快閃，把台東之美裝進巨型「台東旅行箱」中，現場也提供實境VR的3分鐘體驗。圖／台東縣政府提供
台東縣府搶在日本解禁前超前部署，在10月24日至10月26日在東京澀谷車站廣場舉辦旅遊推廣快閃，把台東之美裝進巨型「台東旅行箱」中，吸引許多民眾參與，引發熱烈話題。圖／台東縣政府提供
台東縣府搶在日本解禁前超前部署，在10月24日至10月26日在東京澀谷車站廣場舉辦旅遊推廣快閃，把台東之美裝進巨型「台東旅行箱」中，吸引許多民眾參與，引發熱烈話題。圖／台東縣政府提供

台東 日本

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