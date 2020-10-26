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宜蘭知名便當店遭棄單老闆大罵 東工處坦承聯絡疏失
宜蘭市一家知名便當店今天將近中午，遭縣內的鐵道局東工處「棄單」，造成53個便當賣不出去。熱心網友幫忙PO網，老闆降價便宜賣，有些送民眾免費吃。店家大罵對方棄單，實在太差勁。
東工處看到網友貼在臉書後得知此事，坦承是承辦人員連絡有疏失，重複訂了便當，將會向店家道歉並討論如何善後，事情發生了，絕對不會置之不理。
位於宜蘭市林森路的鐵道局東工處今天辦理消防安全講習，上周有名男子向宜蘭市粵湘園小吃部訂了53個便當，後來一直沒再聯絡，店家上午依照訂單製作便當。
連姓店長表示，上午10點半左右把便當送到東工處，對方卻告訴送餐人員已經取消訂單，但店裡沒有任何一個人員接到取消訂單電話，後來只好把便當帶回來。
店家表示，東工處人員訂了75元三寶便當，他們加碼做了比較好每個85元的招牌便當，開店以來第一次被棄單，覺得很嘔。
好好的食物不能浪費，有熱心顧客得知後把消息貼在臉書，老闆降價便宜賣出，或把部分便當送給人家吃，希望以後不要再發生類似的事。
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