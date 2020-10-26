美麗灣招牌卸下 杉原灣海水浴場2021年夏天啟用
台東縣長饒慶鈴今天率領台東縣政府府建設處及交觀處人員，至卑南鄉富山村杉原海灣卸下美麗灣渡假村招牌，象徵此案正式結束，預計明年夏天開放海水浴場供民眾使用。
饒慶鈴表示，縣府與美麗灣公司就BOT案的仲裁已由仲裁庭作出判斷，縣府予以尊重，今天先卸下美麗灣的招牌，代表這棟建物將由台東縣政府100%持有，是屬於所有縣民的資產。
饒慶鈴指出，之後主建物使用方式將向各方請益，綜合縣民、部落、地方代表、學者、環保專家及文史工作者的意見，在合法、合理及合情下做最妥適安排。
至於後續整個杉原海灣的整體利用，除了儘速依規定辦理點交作業外，縣府將優先整理沙灘環境，預計在明年夏天即能開放海水浴場，提供民眾安全戲水空間，後續也將規畫搭配熱氣球、最美星空等活動，重新活絡杉原海灣，吸引遊客，創造在地及部落經濟效益。
爭議逾16年的台東杉原海水浴場美麗灣渡假村仲裁結果，10月24日最終裁定由台東縣政府以新台幣6.29億元買回；饒慶鈴隨即表示，將不再有「美麗灣」這個名稱，回歸正名「杉原灣」。
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