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台東縣府今拆卸「美麗灣」招牌 重回杉原灣
爭議13年的台東美麗灣度假村開發案，仲裁結果日前出爐，裁定台東縣府以6.29億元買回建物。台東縣長饒慶鈴今率領縣府同仁，到卑南鄉富山村杉原灣卸下美麗灣渡假村招牌，象徵此案正式結束。
饒慶鈴說，台東縣政府與美麗灣公司就該BOT案的仲裁結果由仲裁庭作出仲裁判斷，縣府予以尊重，今天先卸下美麗灣的招牌，代表這棟建物將由台東縣政府100%持有，屬於所有縣民的資產。之後主建物的使用方式，將向各方請益，會綜合縣民、部落、地方代表、學者、環保專家及文史工作者的意見，在合法、合理及合情下做最妥適的安排。
台東縣政府指出，至於後續杉原灣的整體利用，除盡快依規定辦理點交作業，縣府優先整理沙灘環境，預計在明年夏天即能開放海水浴場使用，提供縣民及遊客安全戲水空間，後續規畫搭配熱氣球、最美星空等活動，重新活絡杉原灣，吸引遊客，創造在地及部落經濟效益。
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