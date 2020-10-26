台東縣府今拆卸「美麗灣」招牌 重回杉原灣

爭議13年的台東美麗灣度假村開發案，仲裁結果日前出爐，裁定台東縣府以6.29億元買回建物。台東縣長饒慶鈴今率領縣府同仁，到卑南鄉富山村杉原灣卸下美麗灣渡假村招牌，象徵此案正式結束。

饒慶鈴說，台東縣政府與美麗灣公司就該BOT案的仲裁結果由仲裁庭作出仲裁判斷，縣府予以尊重，今天先卸下美麗灣的招牌，代表這棟建物將由台東縣政府100%持有，屬於所有縣民的資產。之後主建物的使用方式，將向各方請益，會綜合縣民、部落、地方代表、學者、環保專家及文史工作者的意見，在合法、合理及合情下做最妥適的安排。