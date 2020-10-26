11億元改善宜蘭市建業排水 可化解淹水面積31公頃

只要強降雨，民眾就擔心造成宜蘭市淹水。由於市區美福大排排水量已達飽和，必須分散排水，縣政府爭取在南區進行建業排水改善工程，總計畫經費11億元，第一階段獲核定1.79億元，目前正進行徵收用地，最晚明年6月動工，將來可以減少31公頃淹水面積。

今天包括縣長林姿妙、市長江聰淵及宜蘭市縣議員前往會勘，了解建業排水改善工程。縣政府水利資源處表示，建業排水是美福排水系統的支流，排水長度1.27公里，集水面積3.61平方公里，民國98年當地被列入易淹水地區，農地占大部分。

近年來因為氣候急遽變化，市長江聰淵表示，只要遇到強降雨，就會很緊張，因為美福大排排水量達到飽和，必須藉由市區北邊的宜蘭河或南邊的蘭陽溪排水，很感謝縣政府用心爭取，獲中央支持補助經費，未來可以透過建業排水系統改善，把水流引導到蘭陽溪，減少美福大排的排水壓力。

宜蘭縣政府周邊地區居住人口發展快速、加上未來科學園區招商進駐、運動公園周邊都市計畫開發。縣議員黃定和表示，以前宜蘭市建業排水附近大多是農田，一方面可以當成容納強降雨水的滯洪池，但是近年來大樓林立，減弱滯洪功能，且美福大排已經加高到達50年防洪頻率，排水仍達到飽和，真的非常需要加強改善建業大排。

建業排水的治理計畫分成整治排水護岸1公里、建業分洪道鐵路段2.25公里、建業分洪道縣政中心段1.68公里及兩座抽水站，預估總經費11億元，將來可以減少淹水面積31公頃。

第一階段1.79億元經費已經獲核定，其中縣政府負擔3537萬元配合款。由於基本設計進度超前，目前進入細部設計，中央也先撥補部分用地取得經費，等最近土地徵收完成後，最晚明年6月前可以發包，可望紓解縣政中心及科學園區周邊淹水問題。