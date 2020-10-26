花蓮山域廣 「119報案APP」提升救援時效

花蓮境內許多高山，也屢傳山域事故需救援，此時若利用消防署「119報案APP」，有助救難人員取得報案人所在座標，透過手機行動網路傳輸至119指揮中心，爭取時效。

花蓮縣消防局今天表示，過去有登山隊遇到山域意外事故，以緊急電話號碼119或112報案時，因不熟悉手機定位及座標回報，電話中說明案發地點是以山徑里程標或明顯標的物加上步行時間。

由於各登山客腳程不一，或是緊張誤報山徑里程數，往往造成消防局派遣時間不利，也易導致執行山域搜救的消防人員錯估需要的人力及裝備。

內政部消防署建置完成「119報案APP」，利用此APP報案，會於撥通119電話及簡訊的同時，智慧型手機GPS定位功能取得報案人所在座標，並透過手機行動網路傳輸至119指揮中心。

近來登山活動夯，花蓮縣消防局指出，新秀分隊轄區大部位於太魯閣國家公園境內，轄內許多山域是登山客攀登的熱門路線，但屢發生山域事故。因此，新秀分隊至大同大禮部落、羊頭山、屏風山、畢祿山及奇萊山登山口設置119報案APP看板，同時向登山遊客宣導進行登山活動安全注意事項。

看板上附有APP下載連結的QR Code，只需拿出手機掃描即可下載安裝。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，民眾可預先下載「119報案APP」，設定好聯絡人資訊並允許APP進行定位。事件發生時便可透過此APP快速傳達案況，以利第一時間出勤。當撥通119電話報案時切勿緊張，依照發生事件的人、事、時、地、物做出清楚的描述。

林文瑞呼籲民眾，珍惜有限的救災資源，勿謊報火災、惡意騷擾或讓兒童嬉鬧撥打119電話，以免違反消防法第36條規定「謊報火警或無故撥火警電話者可處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰」。