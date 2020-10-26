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花縣府街角改造 施工8天封閉道路

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府將導入LED燈路名牌設計，用路人在夜間行駛時能更清楚辨別道路名稱。記者王思慧／攝影
花蓮縣府將導入LED燈路名牌設計，用路人在夜間行駛時能更清楚辨別道路名稱。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府向行政院前瞻計畫申請經費，提出「街角友善環境改造計畫」，在東大門夜市及市區5處人潮較多的路口處，改善人行道、交通號誌及行車動線，提升街角安全，總經費約新台幣2250萬元，實施為期8天工程，即日起依序施工，工程期間上午8時至下午6時封閉道路，請用路人配合改道。

縣府向中央提出「花蓮市街角友善環境改造工程」改善道路品質計畫，獲前瞻基礎建設經費補助，選定東大門夜市周遭的和平路與重慶路口、中山路與重慶路口，以及市區和平路與林森路口、自由街與林森路口、和平路與福建街路口等5處做示範點，並進行瀝青刨鋪工作，即日起開始施工，預計11月2日完工。

縣府建設處表示，原先路口轉彎處是圓弧形，太凸出讓車輛較難轉彎，將改為斜角形，提供車輛轉彎空間，並鋪設路緣石防止輪胎開上人行道；人行道無障礙斜坡道及行人穿越線調整至道路直線段，保障行人安全及等待紅綠燈空間。完工後若成效不錯，會再向中央爭取經費，改善其他路口。

縣府指出，施工路口已依營建署設計規範，改善路口人行道並重新整合路口交通號誌、路名牌及路燈桿等設施，同時導入LED燈路名牌設計，用路人在夜間行駛時能更清楚辨別道路名稱。

另外，由於人行道及號誌管線施工有挖掘路面，且配合新設置人行道無障礙斜坡道位置，需重新畫設行人穿越線，因此計畫將各施工路口全面重新鋪設，各路口將於即日起至11月2日，以每個路口約2天期程依序全面刨鋪路口瀝青道路。

花蓮縣政府向在東大門夜市及市區5處人潮較多的路口處，改善人行道、交通號誌及行車動線工程。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府向在東大門夜市及市區5處人潮較多的路口處，改善人行道、交通號誌及行車動線工程。記者王思慧／攝影

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