花蓮林管處邀運動社吊掛淨山 清出鋼圈、三角錐
行政院開放山林政策，卻有人在山上隨意丟垃圾，造成環境汙染。花蓮林區管理處結合在地社團、基金會等35名志工，在中橫大禹嶺地區，以吊掛及徒手撿拾方式清理廢棄物，就連輪胎鋼圈、三角錐都被棄置，甚至有的垃圾太重，需要多人合力拉上來，短短5小時共清理出235公斤。
花蓮林區管理處結合戶外亦溯休閒運動社、慈濟大學登山社及黑潮海洋文教基金會等，到中橫淨山。這次清理的廢棄物有碎玻璃、輪胎鋼圈、三角錐、交通指揮棒、錄影帶、安全帽、木棧板等；其中則以寶特瓶 、食品包裝、餐具盒、塑膠提袋、鐵鋁罐為大宗。
戶外亦溯休閒運動社表示，在山區辦理攀岩吊掛活動時，經常發現很多廢棄物棄置在公路或步道下方，較難清理。認為社員具有攀岩吊掛活動專長與經驗，2019年主動發起「大禹嶺淨山計畫」，結合花蓮林管處，以吊掛方式淨山，為環境盡一份心力，希望藉由實際行動，提供民眾乾淨山林。
花蓮林管處表示，山區廢棄物不但造成環境汙染，在乾燥氣候下，更有可能成為森林火災的燃料，尤其今年山區乾旱，而國內旅遊、登山健行等遊憩活動倍增，需要民眾一起來守護山林，呼籲大家隨手做環保，維護無痕山林。
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