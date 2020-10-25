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台東縣離島交通貨輪再添生力軍 「東翰輪」今首航

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣離島交通貨輪再添生力軍，縣府今天舉行新進貨輪「東翰輪」首航儀式，從富岡漁港裝貨前往蘭嶼。記者尤聰光／攝影
台東縣離島交通貨輪再添生力軍，縣府今天舉行新進貨輪「東翰輪」首航儀式，從富岡漁港裝貨前往蘭嶼。記者尤聰光／攝影

台東縣離島交通貨輪再添生力軍，縣府今天舉行新進貨輪「東翰輪」首航儀式，從富岡漁港裝貨前往蘭嶼。縣府農業處表示，加上現有2艘貨輪，東翰輪加入後，可提升綠島及蘭嶼貨物運能。

縣府農業處長許家豪表示，「東翰輪」於每周三、六從富岡漁港裝貨後，周四及周一送達蘭嶼，另每周五從富岡裝貨，週六送達綠島。

今年6月縣府辦理「富岡漁港貨船碼頭及土地(A1-a1)出租案」，歷經3個月辦理採購公告及實質審查程序，由瀚明船運企業有限公司得標，並於今天舉行新進貨輪「東翰輪」蘭嶼首航。

許家豪說，瀚明公司在貨運營運管理經驗豐富，並承諾夏季每月至少10個離島航次，另提供各項離島公益事務、船舶碼頭席位環境維護及員工培訓等服務。

瀚明公司表示，「東翰輪」長43公尺，寬7.9公尺，總排水噸379，投入航線後，除載運凍存物品、民生物資外，其中一個貨艙每次可以運出40噸的離島垃圾，可以緩解蘭嶼、緑島垃圾。

「東翰輪」長43公尺，寬7.9公尺，總排水噸379，投入航線後，除載運凍存物品、民生物資外，其中一個貨艙每次可以運出40噸的離島垃圾。記者尤聰光／攝影
「東翰輪」長43公尺，寬7.9公尺，總排水噸379，投入航線後，除載運凍存物品、民生物資外，其中一個貨艙每次可以運出40噸的離島垃圾。記者尤聰光／攝影

蘭嶼 航線 碼頭

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