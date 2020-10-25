基隆R公車減班 R86減最多 議員：擺明欺負暖暖人？

基隆客運以服務通勤族為主的4線公車，因長期虧損有意停駛。市府協調出折中方案，26日起調整班次，並由市公車處支援部分運能。基隆市議員王醒之今天說，4線公車行駛暖暖區的R86，乘客人數最多，結果減班最多，且不見公車處發車支援，「擺明欺負暖暖人？」

基市府公車處長李綱回應，明天調整後的發車方式，基隆客運R85改由市公車延長路線替代，基隆客運R66出一輛車，R82兩輛車，R86四輛車，對應今年6月統計的搭車人數，R86發車資源並沒有比較少。

基隆客運「R路線」公車為行駛台鐵七堵站的接駁公車，但因上班時段發車乘客多，回程乘客有限，加上離峰時間搭車民眾少，又有比例不低的免費搭公車族群，長期虧損，有意停駛R66、R82、R85和R86公車，市府出面洽商後提出新的營運方案。

王醒之說，交通處、公車處和基隆客運協調的減班方案，R66假日停駛、平日公車處支援6班次維持不變。R82平日尖峰時段基客增開2班次，公車處支援晚間4班次。R85由市公車510線延駛到七堵火車站替代。R86過去平日來回90班次，明起減少34班次；原假日來回60班次，減少32班次。

王醒之表示，基隆客運R路線今年6月載客數， R66約1萬3千人、R82約2萬2千人、R85約4千人、R86約3萬7千人。R86載客最多，結果減班也最多，平日在暖暖搭R86就知道「擠沙丁魚」的滋味，周末早上提菜籃搭R86更辛苦，最慘的是等不到車、上不了車。

李網表示，用搭車人數來看待路線調整方案並不客觀，R86的班次仍是最多的。R86原來由2輛大巴、4輛中巴行駛，明天起改成3輛大巴、1輛中巴，可改善暖暖街乘客眾上不了車的問題。