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南迴公路畸零地植栽惹議 公路單位：不影響車輛停駐

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
公路單位近日在台東南迴公路進行植生工程，利用南下右側路旁畸零地栽種灌木和喬木樹種，美化公路景觀和護坡。記者尤聰光／攝影
公路單位近日在台東南迴公路進行植生工程，利用南下右側路旁畸零地栽種灌木和喬木樹種，美化公路景觀和護坡。記者尤聰光／攝影

公路單位近日在台東南迴公路進行植生工程，利用南下右側路旁畸零地栽種灌木和喬木樹種，美化公路景觀和護坡，不過，這項工程卻惹議，用路人質疑浪費公帑，縮限停駐空間。負責工程的西部濱海公路南區臨時工程處表示，不影響車輛停駐。

西濱南工處表示，植生工程總經費4600萬元，分別在南迴公路金崙段及大鳥段進行灌木和喬木植生，主要作用是綠美化南下公路景觀及北上邊坡防護，目前金崙段工程已完成，剩大鳥段部分；綠美化區塊均不影響車輛緊急停駐，仍有舊公路空間可使用。

「擺明就是不給車輛停嘛！」柳姓卡車司機說，之前他們跑台9戊線常因會在路旁休息，公路單位就以會造成畸零地泥濘及髒亂，全部綠美化，現在連金崙至大鳥段都栽種植物，南迴公路沿線樹木夠多了，路旁栽種樹木遇到颱風時，還不是被吹斷，不僅影響交通，也浪費公帑。

也有駕駛表示，這些綠美化工程不到1年，又會因其它因素如道路養護而刨除、排水溝清除或邊坡整建等工程而被移除，實在沒有必要，多此一舉。

縣議員尤忠正表示，公路綠美化出發點是好的，但也必須顧及到實用性和功能性，畢竟從鳥至金崙沒有設置避車道或臨時停駐空間恐造成用路人不便，且常有颱風帶來豪大雨，天然災害多，工程也多，公路旁種植物是否合宜？花這麼多公帑？確實有討論空間。

植生工程除了綠美化南下公路景觀，也包含北上邊坡防護。記者尤聰光／攝影
植生工程除了綠美化南下公路景觀，也包含北上邊坡防護。記者尤聰光／攝影
負責工程的西部濱海公路南區臨時工程處表示，植生工程不影響車輛停駐，仍有舊公路空間可使用。記者尤聰光／攝影
負責工程的西部濱海公路南區臨時工程處表示，植生工程不影響車輛停駐，仍有舊公路空間可使用。記者尤聰光／攝影
西濱南工處表示，植生工程總經費4600萬元，分別在南迴公路金崙段及大鳥段進行灌木和喬木植生。記者尤聰光／攝影
西濱南工處表示，植生工程總經費4600萬元，分別在南迴公路金崙段及大鳥段進行灌木和喬木植生。記者尤聰光／攝影
用路人質疑植生工程浪費公帑，縮限停駐空間。記者尤聰光／攝影
用路人質疑植生工程浪費公帑，縮限停駐空間。記者尤聰光／攝影

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