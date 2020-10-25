台東離島運補民生物資 客船兼載限審認區域

台東綠島、蘭嶼利用貨船運補民生物資常有運能不足問題，交通部航港局為兼顧航安及民生需求，在經過檢查合格後，台東客船可於審認的區域內兼載生鮮蔬果魚肉等民生物資。

交通部航港局今天表示，目前台東地區離島航線共有10艘客船可兼載相關民生物資，以彌補貨船運能不足，東部航務中心現於連假時，針對客船兼載民生物資情形辦理安全抽查，確保航安無虞。

航港局東部航務中心表示，為協助提供台東離島地區生鮮蔬果、漁獲等民生物資及時運送服務，考慮各艘客船布置的差異性，由業者利用閒置空間自行規劃適合載運又不影響逃生動線的區域，在經航港局檢查合格後，同意客船於劃定區域內裝載貨物，提供離島對外交通服務並及時運送生鮮蔬果魚肉。

由於常有乘客反映台東離島航線客艙常有異味、生鮮蔬果魚肉未按核定區域置放，妨礙通道逃生，影響搭乘舒適性及航安，航港局多次請船公司確實督導船員應依審認區域置放並繫固，不得有阻礙通道、逃生門及救生設備取用，及嚴禁有超載的情形，也請蘭嶼及綠島鄉公所等單位廣為向民眾宣導。

東部航務中心指出，台東地區漁港屬第二類漁港，由台東縣政府負責漁港秩序的維持與管理，縣府將於近期安排相關協調會議，向漁會及漁民完整說明相關措施，避免產生誤解。也將要求船員確實將貨物堆置於船上劃定區域，並請縣府及漁會協助宣導。