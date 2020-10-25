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影／宜蘭橋通車了！媽祖陣頭帶頭走新橋祈安 民眾感動

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭橋今天通車，縣長、市長及地方民意代表一起走過新橋，祝福通車平安順利。 記者戴永華／攝影
宜蘭橋今天通車，縣長、市長及地方民意代表一起走過新橋，祝福通車平安順利。 記者戴永華／攝影

「蘭陽媽祖文化節」遶境隊伍今天經過最熱鬧的宜蘭市路段，信眾擁上街頭，把馬路擠得水洩不通；特別是，縣民期待的宜蘭橋完工通車，上午由媽祖陣頭率先通過新橋，接著由行政首長及民意代表步行走過，吸引民眾爭相拍照，見證歷史性的一刻。

連日多雨，今天終於放晴，蘭陽媽祖文化節也入最後階段掀起活動高潮。今早遶境隊伍從礁溪鄉澤蘭宮出發，由縣長林姿妙帶隊抵達宜蘭橋北端，與市長江聰淵及地方民意代表會合接駕，現場鑼鼓喧天，鞭炮聲響徹雲霄。

歷經近一年半改建的宜蘭橋，主橋完工通車，今天中午開放第一階段供汽機車、小貨車及公車通行。宜蘭橋是進入市區門戶，許多民眾等在橋頭，期待迎接媽祖聖駕，遶境隊伍清晨從礁溪澤蘭宮起駕，上午9時多進入宜蘭市，抵達橋頭北端時，先由火神陣除穢去氛加持，接著媽祖陣頭浩蕩通過新橋，巡安祈福。

宜蘭縣長林姿妙、市長江聰淵及縣議員、市民代表拉起第一階段通車紅布條一起走過新橋，林姿妙感謝施工期間工程人員辛苦，也謝謝用路人體諒施工期間不便，舊宜蘭橋具有歷史文化、有故事，如今新橋完工通車有媽祖護佑，祈求平安順利，為居民帶來更安全、順暢的交通環境。

宜蘭橋雙向各開放1個快車道、1個慢車道，施工期間依三級品管分層抽查及試驗，工程品質符合規範標準，監造技師確認橋梁通行安全無虞。縣府提醒，橋側附屬設施仍施工中，今階段性通車限速20公里、限制15噸以上大貨車及甲類大客車通行(公車除外)，請用路人配合。

針對民眾反映橋面太高，致使橋中央栱起，市長江聰淵表示，橋面已經不能再降低了，否則恐怕要拆除橋頭民房，經施工前不斷討論修正，調整到橋一端調高80公分、一端調高70公分，並配合河川斷面加寬、水位下降，今天看到橋完工內心充滿「感動」。

蘭陽媽祖文化節遶境隊伍今天先經過改建完工的宜蘭橋，祝福通車平安順利。 記者戴永華／攝影
蘭陽媽祖文化節遶境隊伍今天先經過改建完工的宜蘭橋，祝福通車平安順利。 記者戴永華／攝影
縣民期待的宜蘭橋今天通車，縣長、市長及地方民意代表一起走過新橋，見證歷史性的一刻。 記者戴永華／攝影
縣民期待的宜蘭橋今天通車，縣長、市長及地方民意代表一起走過新橋，見證歷史性的一刻。 記者戴永華／攝影
宜蘭橋今天通車，火神隊帶頭除穢去氛，祈福通車平安。 記者戴永華／攝影
宜蘭橋今天通車，火神隊帶頭除穢去氛，祈福通車平安。 記者戴永華／攝影

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