遊客當心！ 台東賞猴景點「登仙橋」有虎頭蜂巢

台東賞猴景點東河鄉「登仙橋」，近日傳出遊客被蜂螫傷，經查看發現1顆約3個籃球大小的虎頭蜂巢竟在橋下，由於蜂巢位於橋下，除峰相當困難，縣府與公所緊急拉封鎖線封橋，並提醒遊客小心注意，嚴禁越過封鎖線進入橋上。

縣府農業處表示，目前先將兩處橋頭拉封鎖線起來，禁止遊客進入，並研議如何除峰，若無法去除蜂巢，就採自然方式，讓蜂巢成熟自動飛離；呼籲遊客應注意安全，勿做挑釁蜂巢動作，或餵食猴子水果引來蜂群覓食。

台東縣消防局表示，今年迄今無颱風，野外虎頭蜂窩未受風雨侵襲，愈築愈多，愈築愈大，光今年台東消防局摘除蜂窩已達810個，是去年同期287件2.8倍多。