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台東縣府將美麗灣正名杉原灣 莿桐部落卻想要稱莿桐灣
台東美麗灣渡假村開發仲裁結果23日出爐，縣府6.29億元買回建物，並將美麗灣正名為「杉原灣」，不過，一旁阿美族莿桐部落族人，希望正名為「莿桐灣」。縣府表示會和部落研議。
縣府表示，將美麗灣正名為杉原灣，是基於美麗灣重回台東人民所有，且找回台東人過去的共同記憶，不過，若莿桐部落族人，對於正名有另外想法，會和部落研議，並尊重部落決定。
刺桐部落頭目劉裕義表示，縣府要將美麗灣正名杉原灣，他認為縣府應能尊重部落，先和部落溝通，希望以刺桐部落為名，正名為「刺桐灣」，符合在地部落，畢竟這是在部落領域裡。
「用部落名來命名，沒有甚麼不好啊。」莿桐部落陳姓族人說，過去祖先在這裡生活，也都說莿桐海邊，不會說是杉原海邊或美麗灣海邊，既然要正名，就以部落名來命名吧。
台灣環境保護聯盟台東分會前召集人劉炯錫建議，杉原灣是日治時期所使用的名稱，如今應以在地部落原住民族的名字做命名，或許比較符合部落期待，理由也較名正言順。
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