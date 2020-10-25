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解民瘼馬上辦 里長建LINE即時辦群組林右昌也在內

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌都加入解民瘼馬上辦，市府里長建LINE公文落伍了。記者游明煌／攝影
林右昌都加入解民瘼馬上辦，市府里長建LINE公文落伍了。記者游明煌／攝影

網路時代臉書社群、LINE等的普遍讓政府單位解決民怨「馬上辦」，以前「路面不平、水溝不通、路燈不亮、垃圾沒清」上公文層層轉報反應總緩不濟急，基隆市政府工務處、環保局近日就與全市所有里長成立工作群組，里長可廿四小時滑手機「敲」問題，馬上處理，連市長林右昌也都加入督促作為。

中正區信義里長江添丁說，里內發現的問題，以前上書面公文速度往往很慢，有的有時效會來不及，甚至還被打退，效率不好，有LINE群組立即反映給承辦單位，市長可以看到處理回報流程，沒有人敢推拖，效果應該會很好。

江添丁舉出里內的水溝清淤、環境髒亂等，很多都牽涉環保問題，拖延不得，恐衍生衛生環境汙染，環保局應設置LINE群組當成通報窗口，因市長也加入，應可馬上指示跨局處辦理，等上公文、基層訪視座談都太慢了。

路面不平、水溝不通、路燈不亮是基層民眾最常反映的問題，因為和民眾息息相關，不能輕忽，因為如果放任不處理，就會釀成大問題，比如道路、水溝不平可能讓老人、小孩摔傷，路燈壞了社區昏暗會衍生治安事件。以前多靠里長向區公所、市政府層層上轉，但公文往往曠日廢時，里長也無法掌握流程到了哪裡，里長很多建議案，更多是常常不了了之。

市府工務處最常接獲里長投訴道路破損不平，已設置「工務處路面、水溝、路燈緊急事故通報平台」，除了相關主管加入，還納入所有里長，里長可以隨時反映哪裡出狀況，市府馬上進行派員處理及回覆里長處理狀況，實施以來里長好評，免了公文往返，可以馬上向里民交代。、

基隆市長林右昌對此表示，網路時代來臨，解決民瘼要快速，他也加入工務和環保兩群組，處理全市里長的立即反映的問題，他都會看了解狀況，但不會回應，「網路時代就用即時的效率解決地方大小事」。

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