影／女DJ好辣強波電翻和平島 原來是亞洲百大DJ藍星蕾

基隆「海派浪漫24小時Non-Stop」漫遊基隆系列活動，昨晚在和平島公園進行一場熱鬧電音派對，負責現場電音女DJ身材超火辣，市府新聞稿貼上網後，很多鄉民頻問正妹是誰，原來她就是曾獲選亞洲百大DJ的藍星蕾，爆發力和電音音波超強大。

藍星蕾魅力四射，帶動現場氣氛，市長林右昌也首次在舞台上客串DJ刷盤，初體驗讓林右昌說「有點緊張」，他也感受現場震撼的超強電波。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，女DJ是擁有百萬粉絲的DJ-Amber Na藍星蕾，爆發力和電音音波超強大。