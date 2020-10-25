影／女DJ好辣強波電翻和平島 原來是亞洲百大DJ藍星蕾
基隆「海派浪漫24小時Non-Stop」漫遊基隆系列活動，昨晚在和平島公園進行一場熱鬧電音派對，負責現場電音女DJ身材超火辣，市府新聞稿貼上網後，很多鄉民頻問正妹是誰，原來她就是曾獲選亞洲百大DJ的藍星蕾，爆發力和電音音波超強大。
藍星蕾魅力四射，帶動現場氣氛，市長林右昌也首次在舞台上客串DJ刷盤，初體驗讓林右昌說「有點緊張」，他也感受現場震撼的超強電波。
基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，女DJ是擁有百萬粉絲的DJ-Amber Na藍星蕾，爆發力和電音音波超強大。
藍星蕾是馬來西亞女星，有著甜美長相及傲人身材，曾獲選亞洲百大DJ，新加坡奧林比亞大學國際商務法律碩士，在台走紅被封為DJ女神。這次基隆市政府和專業派對品牌「斯邦奈spunite」合作打造封島電音派對，讓基隆的夜晚更熱鬧更好玩，藍星蕾也為焦點，全場跟著舞動電音趴。
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