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林右昌性感DJ旁刷盤「有點緊張」 海派電音嗨翻和平島

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌性感DJ旁刷盤「有點緊張」，海派電音嗨翻和平島。圖／基隆市政府提供
林右昌性感DJ旁刷盤「有點緊張」，海派電音嗨翻和平島。圖／基隆市政府提供

基隆「海派浪漫24小時Non-Stop」漫遊基隆系列活動，除了以浪漫光雕展演點亮正濱漁港色彩屋，讓基隆的夜晚充滿浪漫氣氛，今晚上更在和平島公園打造熱鬧的電音派對，知名電音DJ與各式音樂風格的歌手，嗨翻和平島。市長林右昌也下場與DJ共同演出。

林右昌表示，在海邊舉辦海島電音趴的感覺「非常棒」，大家在沙灘上隨著熱門音樂起舞，在假日的夜晚盡情享受基隆的海港風情，明年夏天市府也會舉辦這樣熱鬧的活動，讓大家感受不一樣的基隆。

首度在舞台上客串DJ刷盤，林右昌說「有點緊張」，但可以展現音樂的變化，的確值得嘗試，難怪那麼多人喜歡電音趴。議員陳宜等也都到場。

主辦這場電音派對的市府觀光及城市行銷處處長曾姿雯也表示，這次主打的「海派浪漫」就是要讓更多人知道基隆人的生活方式，除了在正濱漁港色彩屋辦理的光雕，這次再舉辦電音趴活動，希望讓大家知道基隆不只有好吃的美食，更有精采好玩的活動。

這場海派島電趴的卡司，有性感熱情、個人IG超過160萬粉絲追蹤的亞洲百大女DJ－藍星蕾Amber NA等3位DJ擔綱演出，另外還有第27屆金曲獎「最佳新人獎」得主謝震廷、R&B絕美新歌姬孫尤安、饒舌歌手呂士軒、「聲林之王」歌手馮玟璇、反差萌清新小帥哥說唱歌手王煜開YK、「情歌傳唱天后」李翊君之女新生代小才女王敏淳等，電音、嘻哈、搖滾、抒情、R&B各種曲風都有，多元樂風吸引許多市民朋友入場。

基隆市這幾年積極推動城市再生，蛻變成果也吸引許多國際知名品牌的注意，陸續搶進基隆，吸引各地遊客，知名電音派對品牌「斯邦奈Spunite」深耕台灣電子音樂市場逾10年，是老字號並有國際知名度的派對品牌，和市府合作開趴。

今晚上和平島公園熱鬧電音派對。圖／基隆市政府提供
今晚上和平島公園熱鬧電音派對。圖／基隆市政府提供
林右昌性感DJ旁刷盤「有點緊張」，海派電音嗨翻和平島。圖／基隆市政府提供
林右昌性感DJ旁刷盤「有點緊張」，海派電音嗨翻和平島。圖／基隆市政府提供
林右昌性感DJ旁刷盤「有點緊張」，海派電音嗨翻和平島。圖／基隆市政府提供
林右昌性感DJ旁刷盤「有點緊張」，海派電音嗨翻和平島。圖／基隆市政府提供

基隆 派對 林右昌

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