花蓮縱谷客家文化拓延成果展 看東部客庄移民故事

花蓮縣客家人口約10萬人，縣府客家事務處陸續蒐集客家生活文化資料、調查縱谷地區客家人生活點滴，今天舉辦「花蓮縣縱谷客家文化拓延計畫成果展」。客家處表示，明年還要完成客家移墾文化影音，拍攝系列影片，讓更多遊客聽聽東部客庄移民故事。

客家事務處爭取花蓮縣第三期（109-112年）綜合發展實施方案計畫，在縣長徐榛蔚支持下，今年完成客家生活文化資料收集、故事編撰收集，也調查縱谷地區客家人生活點滴滴，今天在客家文化會館辦成果展，以「共同開啟客家文化傳送門」方式揭幕。

客家事務處長彭偉族表示，「縱谷客家文化拓延計畫」成果展集結在地豐沛客家資源，以故事化的方式介紹花蓮客家移墾脈絡，並搭配小旅行，帶民眾深度體驗客家日常與特色產業，促進觀光同時也能發揚客家文化。

今天現場除了成果展，還有歌手徐世慧、山狗大樂團二重唱、客語歌手龍宣亘、客家處歌謠班等演出，並有「客趣市集」展售各式客家特色的商品。