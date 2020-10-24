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美麗灣是否再美麗 當地人士：仲裁這一刀沒有贏家

中央社 / 台東縣24日電

爭議13年的台東美麗灣渡假村仲裁案裁定由台東縣政府以6.29億元買回，但建築物依舊還在，只是不再用美麗這2字，當地人士認為仲裁這一刀畫下去，似乎沒有贏家。

美麗灣渡假村的所在地是杉原海邊，過去是海水浴場，就像她的名字一樣美麗，屬於少見的細珊瑚海灘，曾經是台東民眾海邊戲水的共同記憶。

33年前台灣省政府教育廳核准設杉原海水浴場，開放營運。20年前「東部海岸國家風景區管理處」接手經營杉原海水浴場。16年前 （民國93年）台東縣政府收回將杉原海水浴場以BOT方式交給「美麗灣渡假村公司」經營。

台東縣政府以BOT方式催生「美麗灣」，希望將美麗灣作為產業指標，政府帶動觀光發展的火車頭。

當時的主體建築物面積0.9公頃，不需要環評。不過當主體工程接近完工時，業者提出擴建計畫，將沙灘納入營運計畫，因面積超過1公頃，於是在95年底送出環境影響評估。

民國96年主體工程完工後，在台東最美麗的沙灘冒出一棟紅色建築，引起環保團體的譁然，展開一連串的抗爭、陳情和行政、刑事訴訟。

環保團體認為縣政府將原本5.9公頃的土地切割成0.9公頃，是為了規避1公頃以上要環保的漏洞，且興建中破壞沙灘，禁止民眾進入，主體接近暴潮位，安全堪虞；當地的阿美族部落也指控侵犯傳統領域。

業者和台東縣政府也針對環保團體的指控一一提出解決，採取國際級的污水處理設備，和成功大學的暴潮位的安全評估，且在第7次的環評時通過。

刑事和民事訴訟，走了11年，終於有了結果。建照和使用執照合法，也就是主體建築沒有違法。但是，環境影響評估過程有瑕疵，雖然台東縣政府堅持依法遴聘環評委員，但最後法院還是判決環評無效定讞。

這期間台東縣政府、台東縣議會、產業界曾經大團結，喊出「台東人要生存」、「環團不要干涉台東縣建設」，批評只有少數環團和外地人反對美麗灣，希望讓外界知道並非所有台東人反美麗灣。

但環評團體堅持「程序正義」，飯店必須拆除，讓美麗灣案只有「零合之爭」；業者決定不玩了，不再提環評，當初是合法的BOT案，建照和使用執照也沒問題，既然不能營運，只好退場，於民國107年提出仲裁，要求縣政府賠償12.1億元。

台東縣長饒慶鈴去年在台東縣議會專案報告，如仲裁縣政府敗訴將造成龐大財務負擔，最好的仲裁結果是業者繼續營運。

仲裁庭攻防，台東縣政府主張，業者提終止契約不合法，且不應轉嫁所有損失予台東縣政府單一方負擔所有開發成本；再者，建物造價非美麗灣業者主張的12億餘元。

仲裁結果今天出爐，仲裁單位雖然接受業者應盈虧自負，縣政府無須負損害賠償，但須以6.29億元買回建築物。

業者從昨天至今未接記者電話，無法得知是否接受仲裁結果，如果業者無法接受，尚可從民事途徑再提出訴訟。

而饒慶鈴今天率一級主管大陣仗開記者會，她說接受仲裁結果不會再提民事訴訟，「希望所有的問題到我（饒慶鈴）為止」，未來，將不會再有「美麗灣」這個名詞。

饒慶鈴說，台東縣政府將100%持有美麗灣的所有權與使用權。換句話說，美麗灣將由全台東人共同擁有，目前也沒有拆除建築物的計畫。

仲裁這一刀畫下去，台東縣政府多了6.29億元的負債，美麗灣的建築物依舊矗立在海邊。這一刀，如同前台東縣長黃健庭所料，「不但沒有贏家，還得由全台東人來承擔」。

台東 美麗灣 建築

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