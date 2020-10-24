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太魯閣峽谷音樂會今登場 上千民眾坐看峽谷大飽耳福

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣峽谷音樂節今天在太魯閣台地登場，吸引上千樂迷。記者王燕華／攝影
太魯閣峽谷音樂節今天在太魯閣台地登場，吸引上千樂迷。記者王燕華／攝影

不受新冠肺炎疫情影響，太魯閣峽谷音樂節今天在太魯閣國家公園內登場，台灣知名女高音蔣啟真、鋼琴王子陳冠宇、台北愛樂交響樂團等帶來精彩演出，樂音迴盪在峽谷間，讓上千民眾大飽耳福。

峽谷音樂節今年是第19年，以「天地樂章，詠唱自然」為主題，原本邀請加拿大籍音樂家馬修連恩登台，但因疫情之故無法來台，改請韓國知名男中音丁一憲擔綱，不料昨天丁一憲突然雙側聲帶發炎，醫囑需禁聲休息，主辦單位太魯閣國家公園管理處緊急應變，再改邀台灣知名的男中音李增銘，與蔣啟真、台北愛樂交樂團隊共同演出。

今年太魯閣園區氣候涼爽，只是天色有些陰暗，仍無損民眾聆賞好音樂的興致，一早就有上千人前往會場太魯閣台地，有人帶著野餐墊、有人躺臥草地上，閉起眼睛，感受大自然與樂音的美妙交融。

內政部長徐國勇也到場共襄盛舉，他說，在園區舉頭一望，有最漂亮的天空、最美麗的山，這場音樂會可以隨便坐也可以躺著聽，還可以看看天空，愜意又快樂。在全世界疫情嚴峻之時，台灣還能夠有這場音樂會相當不簡單，尤其國慶日時，台南吸引50萬人次觀賞煙火，全世界都在看，這都是因為有最優秀的國民。

太魯閣峽谷音樂會今天安排蔣啟真、李增銘、金曲獎原住民歌手伊祭．達道及奇萊合唱團等，以美好歌聲在山水間詠唱，還有台北愛樂交響樂團、鋼琴王子陳冠宇、十鼓擊樂團、Amis旮亙樂團、花蓮水源國小舞蹈隊、彩虹螺旋樂團等個人及團體表演，上、下午各有一場。會場因有交通管制，太管處也在新城（太魯閣）火車站安排接駁車，載民眾前往會場。

太魯閣峽谷音樂節今天在太魯閣台地登場，吸引上千樂迷。記者王燕華／攝影
太魯閣峽谷音樂節今天在太魯閣台地登場，吸引上千樂迷。記者王燕華／攝影
太魯閣峽谷音樂節今天在太魯閣台地登場，內政部長徐國勇也到場。記者王燕華／攝影
太魯閣峽谷音樂節今天在太魯閣台地登場，內政部長徐國勇也到場。記者王燕華／攝影

太魯閣國家公園 交響樂團 疫情

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