和平島電音趴色彩屋光雕秀 基隆彈性交管交通資訊看這

持續9天的正濱漁港色彩屋浪漫夜光雕將展演到25日晚上10點結束，今天周末預期將有大批遊客湧入，加上今晚在和平島的海派島電音趴，和平島將湧入不少民眾。警方今明兩天，下午5點起至晚間10點30分進行彈性交通管制，請民眾注意，建議多搭乘大眾運輸工具。

基隆「海派浪漫 24小時Non-Stop」系列活動，17日起在正濱漁港展開浪漫夜光雕展演，每日晚上6點30分至10點，每半小時一場，每場3分鐘。 吸引許多遊客不畏雨勢來到基隆，感受專屬基隆的港灣浪漫。

今天周末下午4點半開始，在和平島公園將舉行免費入場的海派島電趴，卡司有熱情的亞洲百大女DJ－藍星蕾Amber Na、 DJ VN Veena還有專業度滿分的Kenny Musik炒熱現場氣氛、更有饒舌歌手呂士軒、反差萌清新小帥哥說唱歌手王煜開YK帶出你的Free Style、還有音樂新生代小才女王敏淳、R&B絕美新歌姬孫尤安、聲林之王馮玟璇以及第27屆金曲獎「最佳新人獎」得主謝震廷。

警方為避免和平島週邊交通出現壅塞，24、25日在正濱漁港周邊與和平島地區進行彈性交通管制，也呼籲欲前往參加活動的民眾，盡量搭乘大眾運輸工具前往。相關資訊請參考基隆旅遊網：https://www.facebook.com/klcgfans/

交通疏導點：

1. 中正路與正豐街路口，交通疏導人員將引導車輛往正豐街，避免中正路堵塞。

2. 中正路、北寧路與祥豐三叉街口，引導車輛由社寮橋進入和平島或是引導車輛前往八斗子漁港停車場。

3. 北寧路與社寮橋，引導車輛由社寮橋進入和平島。

4. 中正路與正濱路街口，彈性管制由中正路進入正濱路方向之車輛，交通疏導人員將引導民眾改由社寮橋進入。

5. 正濱路116巷與正濱路交叉口，引導車輛相關行駛路線及停車位置。

6. 和一路與和一路2巷口，引導車輛進入八尺門停車場。

7. 平一路與和二路交通指引（僅10/24下午5點00分起至晚間10點30分止）

公車資訊：

由基隆出發：

※基隆市公車101、102 →至「和平橋頭站」下車

活動期間(10/24、10/25)設置臨時車站（八尺門停車場-阿拉寶灣站）

※基隆市公車103、104、108（經中正路）→至「中正路正濱路口站」下車

※台灣好行濱海奇基線T99→至「正濱漁港站」下車

活動期間(10/24、10/25)設置臨時車站（八尺門停車場-阿拉寶灣站）

※基隆客運791、1051→至「中正路正濱路口」下車

※基隆市公車101、台灣好行濱海奇基線T99→至「和平島公園站」下車。

免費接駁車車站：

1.阿拉寶灣站

2.和平島公園站

3.藍投溝站

4.漁貨直銷中心(碧砂休閒港區)站

免費接駁車行駛時間

下午4點發車至晚間10點30分，分兩時段

1.下午4點至晚間6點，20分鐘一班