快訊

帛琉旅遊泡泡生變 陳時中證實暫緩 「今年成行可能低」

強迫女性生產缺陷胎兒？波蘭「禁墮胎釋憲」風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拍到爽！CT273今蘭陽平原奔馳半天 聽到汽笛就知她來了

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
蘭陽媽祖文化節今天迎來重頭戲，由蒸汽列車承載媽租神尊遶境。記者張議晨／攝影
蘭陽媽祖文化節今天迎來重頭戲，由蒸汽列車承載媽租神尊遶境。記者張議晨／攝影

「2020蘭陽媽祖文化節」23日至25日登場，今早迎來重頭戲，台鐵出動有「機關車女王」美名的CT273蒸氣列車，隨同媽祖神尊出巡，上午搭載89間宮廟神像，從蘇澳站出發，預計9點43分停靠終點站頭城；台鐵指出，CT273抵達頭城後會迴送至羅東，12點03分發車，再往北開行一趟，預計下午才會迴送花蓮閨房，想拍的鐵道迷今天有半天時間可以拍得過癮。

CT273因外型流線、優雅，時速可達百公里，因此被鐵道迷封為「機關車女王」，今上午「女神」安座在CT273牽引的復興號車廂，由「女王」護送女神，成為鐵道迷津津樂道話題。

台鐵表示，蘇澳站出發後，8點25分停靠冬山2分鐘，8點35分停靠羅東5分鐘，8點47分停靠二結7分鐘，9點02分停靠宜蘭6分鐘，9點22分停靠礁溪10分鐘，預計9點43分抵達終點站頭城。

根據台鐵規畫，CT273停靠頭城後，10點05分將由柴油機車回送至羅東，預計11點05分抵達，12點03分從羅東往北開行，12點17分停靠宜蘭站3分鐘，12點42分停靠終點站頭城。下午1點CT273再由柴油車頭迴送至宜蘭站，預計下午2點11分，回送至花蓮閨房，結束女王半天的出巡旅程。

台鐵配合媽祖文化節出動CT273蒸汽列車，今有半天時間都會在蘭陽平原奔馳。記者張議晨／攝影
台鐵配合媽祖文化節出動CT273蒸汽列車，今有半天時間都會在蘭陽平原奔馳。記者張議晨／攝影
蘭陽媽祖文化節今天迎來重頭戲，由蒸汽列車承載媽租神尊遶境。記者張議晨／攝影
蘭陽媽祖文化節今天迎來重頭戲，由蒸汽列車承載媽租神尊遶境。記者張議晨／攝影
台鐵CT273蒸汽列車今天配合媽祖文化節出勤。記者張議晨/攝影
台鐵CT273蒸汽列車今天配合媽祖文化節出勤。記者張議晨/攝影

鐵道迷 女王 羅東

延伸閱讀

花蓮掀鐵道熱 民眾擅闖鐵軌搶拍蒸汽火車台鐵籲勿違規

蘭陽媽祖文化節登場 火神陣破穢除氛保安

蘭陽媽祖彩繪列車巡境 沿途接24尊神明駐駕羅東

國5頭城段取消路肩通行小客車 頭城人怒連署爭權益

相關新聞

影／身障停車格純欣賞燈桿違停擋道 身障者：飛過去？

身障機車格原本就少，可說一位難求，而在基隆市信一、義三路口這處位人行道的停車格，卻「看得到停不到」，引發身障機車族滿，指...

日出香榭大道斜度大 民宅憂積水

花蓮縣府推動的日出觀光香榭大道工程正施工中，當地居民最近發現，市區福建街到南京街路段，路面竟有高達40公分的落差，且向住...

和平島電音趴色彩屋光雕秀 基隆彈性交管交通資訊看這

持續9天的正濱漁港色彩屋浪漫夜光雕將展演到25日晚上10點結束，今天周末預期將有大批遊客湧入，加上今晚在和平島的海派島電...

拍到爽！CT273今蘭陽平原奔馳半天 聽到汽笛就知她來了

「2020蘭陽媽祖文化節」23日至25日登場，今早迎來重頭戲，台鐵出動有「機關車女王」美名的CT273蒸氣列車，隨同媽祖...

伐木、除草、闢路 暖曦探勘隊是造福登山客無名英雄

基隆市暖曦生態健行協會一群志同道合的夥伴成立探勘隊，每周帶著電動割草機、柴刀、繩索等工具，走訪幾被草木阻斷的郊山古道，重...

社團臉譜／宜學拚教育 提升醫學素養

宜學教育基金會是宜蘭牙醫師簡銘杉號召志同道合的朋友所成立，在國小推廣「第一哩路」牙齒保健教育，同時也在高中建立一套協助學...

缺工缺料 羅東轉運站3度流標

宜蘭縣政府規畫興建新的羅東轉運站，包含中央補助款在內，總經費約8.2億元。但因廠商投標意願低，工程發包已流標3次，縣議員...

社團臉譜／暖曦探勘隊除草闢路 造福山友

基隆市暖曦生態健行協會一群志同道合的夥伴成立探勘隊，每周帶著電動割草機、柴刀等工具，走訪幾被草木阻斷的郊山古道，重新清理...

基隆市議會70周年慶7屆議員最資深 6分鐘提問新規範

基隆市議會今天歡度70周年慶，議長蔡旺璉頒獎表揚資深議員、資深員工以及績優員工，他並說，期許議員們對於市府各局處的時弊，...

蔡英文參訪布農族文化館 完成台東16鄉鎮市最後一哩路

蔡英文總統今天在立委劉櫂豪安排下，來到台東參訪海端鄉布農族文化館和聆聽池上鄉秋收稻穗藝術節活動，首站參觀布農族文物館，不...

馬立雲部落「回路」展 百年服飾述說撒奇萊雅歷史

撒奇萊雅族於2007年正名為原住民第13族，目前族群人數僅千餘人。由花蓮縣瑞穗鄉馬立雲部落族人策畫的「Siket回路-馬...

宜市綠九市場辦國際美食節 免出國就能遊亞洲

宜蘭市綠九市場31日至11月14日舉辦「綠九國際美食節」，每周六、日安排泰國、越南、馬來西亞、日本等國廚藝達人，帶大家深...

熱門新聞

陳其邁小內閣請辭第一人！客委會主委被踢爆涉訟後走人

「哀敦砥悌」爭議 學者批柯文哲荒謬、視盟也挺北美館

期間限定紫色瀑布！泰山蒜香藤秘境周末花開最盛

新北罰單半年罰10億 侯友宜：檢舉達人太多

北市大安區瓦斯外洩 議員爆竟用「膠布」綑綁再埋掉！

新北市長宿舍決定都更 侯友宜：都更可獲最大公眾利益

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。