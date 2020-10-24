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拍到爽！CT273今蘭陽平原奔馳半天 聽到汽笛就知她來了
「2020蘭陽媽祖文化節」23日至25日登場，今早迎來重頭戲，台鐵出動有「機關車女王」美名的CT273蒸氣列車，隨同媽祖神尊出巡，上午搭載89間宮廟神像，從蘇澳站出發，預計9點43分停靠終點站頭城；台鐵指出，CT273抵達頭城後會迴送至羅東，12點03分發車，再往北開行一趟，預計下午才會迴送花蓮閨房，想拍的鐵道迷今天有半天時間可以拍得過癮。
CT273因外型流線、優雅，時速可達百公里，因此被鐵道迷封為「機關車女王」，今上午「女神」安座在CT273牽引的復興號車廂，由「女王」護送女神，成為鐵道迷津津樂道話題。
台鐵表示，蘇澳站出發後，8點25分停靠冬山2分鐘，8點35分停靠羅東5分鐘，8點47分停靠二結7分鐘，9點02分停靠宜蘭6分鐘，9點22分停靠礁溪10分鐘，預計9點43分抵達終點站頭城。
根據台鐵規畫，CT273停靠頭城後，10點05分將由柴油機車回送至羅東，預計11點05分抵達，12點03分從羅東往北開行，12點17分停靠宜蘭站3分鐘，12點42分停靠終點站頭城。下午1點CT273再由柴油車頭迴送至宜蘭站，預計下午2點11分，回送至花蓮閨房，結束女王半天的出巡旅程。
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