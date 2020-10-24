拍到爽！CT273今蘭陽平原奔馳半天 聽到汽笛就知她來了

「2020蘭陽媽祖文化節」23日至25日登場，今早迎來重頭戲，台鐵出動有「機關車女王」美名的CT273蒸氣列車，隨同媽祖神尊出巡，上午搭載89間宮廟神像，從蘇澳站出發，預計9點43分停靠終點站頭城；台鐵指出，CT273抵達頭城後會迴送至羅東，12點03分發車，再往北開行一趟，預計下午才會迴送花蓮閨房，想拍的鐵道迷今天有半天時間可以拍得過癮。

CT273因外型流線、優雅，時速可達百公里，因此被鐵道迷封為「機關車女王」，今上午「女神」安座在CT273牽引的復興號車廂，由「女王」護送女神，成為鐵道迷津津樂道話題。

台鐵表示，蘇澳站出發後，8點25分停靠冬山2分鐘，8點35分停靠羅東5分鐘，8點47分停靠二結7分鐘，9點02分停靠宜蘭6分鐘，9點22分停靠礁溪10分鐘，預計9點43分抵達終點站頭城。