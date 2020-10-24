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伐木、除草、闢路 暖曦探勘隊是造福登山客無名英雄
基隆市暖曦生態健行協會一群志同道合的夥伴成立探勘隊，每周帶著電動割草機、柴刀、繩索等工具，走訪幾被草木阻斷的郊山古道，重新清理出路徑，並在特定地點、叉路口設立指標，成為守護登山民眾安全的無名英雄。
暖暖是早年淡水經台北前往宜蘭的古道聚落，山區也有多條步道通往附近聚落。十多年前來自社教、生態、文化、體育、觀光等領域志工，組成暖曦生態健行協會登山聯誼健身，還秉持閩粵移民先輩「篳路藍縷，以啟山林」開拓蠻荒精神，成立探勘隊，逐一清理人煙漸少，在視線間消失的古道。
暖曦生態健行協會理事長李樹金說，大家會投入古道清理工作，除了愛登山，還有就是太常傳出登山民眾不做功課、裝備不足，在山區迷路、失聯請求警義消協尋的狀況。希望逐步把基隆、東北角山區古道清理出來，增設指標，避免憾事發生。
探勘隊原則上每周四出勤，陸續完成嶺腳到八堵、姜子寮到暖東峽谷、東北角黃金7、8、9、10稜和草濫古道、淡蘭古道支線清理作業，改善步行環境。基隆嶼今年夏天開放登島前，基市府一時之間難以發包找廠商清理環境，也是由暖曦志工登島義務清出步道，讓遊客走得更盡興。
李樹金在暖暖街賣雞肉，綽號「G董」，暖曦探勘隊使用的割草機、柴刀等工具，大多堆放在他的家中。大家除了背自己的裝備和餐飲，還要帶各種工具上山。沿路清理告一段落，找個地方就地午餐，下午繼續上工再返家，默默造福未來的登山客。
李樹金說，清理古道、山道的工作，中華山岳協會的藍天登山隊已做了20多年，藍天隊也傳授許多寶貴經驗給探勘隊。大家都是愛山的人，希望台灣山區步道環境能夠越來越完善，讓更多人親近山林，享受山林的美好。
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