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伐木、除草、闢路 暖曦探勘隊是造福登山客無名英雄

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市暖曦生態健行協會探勘隊每周走訪山徑，伐木、除草清出山道，讓登山客走的更安全。圖／暖曦生態健行協會提供
基隆市暖曦生態健行協會探勘隊每周走訪山徑，伐木、除草清出山道，讓登山客走的更安全。圖／暖曦生態健行協會提供

基隆市暖曦生態健行協會一群志同道合的夥伴成立探勘隊，每周帶著電動割草機、柴刀、繩索等工具，走訪幾被草木阻斷的郊山古道，重新清理出路徑，並在特定地點、叉路口設立指標，成為守護登山民眾安全的無名英雄。

暖暖是早年淡水經台北前往宜蘭的古道聚落，山區也有多條步道通往附近聚落。十多年前來自社教、生態、文化、體育、觀光等領域志工，組成暖曦生態健行協會登山聯誼健身，還秉持閩粵移民先輩「篳路藍縷，以啟山林」開拓蠻荒精神，成立探勘隊，逐一清理人煙漸少，在視線間消失的古道。

暖曦生態健行協會理事長李樹金說，大家會投入古道清理工作，除了愛登山，還有就是太常傳出登山民眾不做功課、裝備不足，在山區迷路、失聯請求警義消協尋的狀況。希望逐步把基隆、東北角山區古道清理出來，增設指標，避免憾事發生。

探勘隊原則上每周四出勤，陸續完成嶺腳到八堵、姜子寮到暖東峽谷、東北角黃金7、8、9、10稜和草濫古道、淡蘭古道支線清理作業，改善步行環境。基隆嶼今年夏天開放登島前，基市府一時之間難以發包找廠商清理環境，也是由暖曦志工登島義務清出步道，讓遊客走得更盡興。

李樹金在暖暖街賣雞肉，綽號「G董」，暖曦探勘隊使用的割草機、柴刀等工具，大多堆放在他的家中。大家除了背自己的裝備和餐飲，還要帶各種工具上山。沿路清理告一段落，找個地方就地午餐，下午繼續上工再返家，默默造福未來的登山客。

李樹金說，清理古道、山道的工作，中華山岳協會的藍天登山隊已做了20多年，藍天隊也傳授許多寶貴經驗給探勘隊。大家都是愛山的人，希望台灣山區步道環境能夠越來越完善，讓更多人親近山林，享受山林的美好。

基隆市暖曦生態健行協會理事長李樹金多年來和探勘隊員到山徑伐木、除草，清出山道讓登山客走的更安全。圖／暖曦生態健行協會提供
基隆市暖曦生態健行協會理事長李樹金多年來和探勘隊員到山徑伐木、除草，清出山道讓登山客走的更安全。圖／暖曦生態健行協會提供
基隆市暖曦生態健行協會探勘隊每周走訪山徑，伐木、除草清出山道，讓登山客走的更安全。圖／暖曦生態健行協會提供
基隆市暖曦生態健行協會探勘隊每周走訪山徑，伐木、除草清出山道，讓登山客走的更安全。圖／暖曦生態健行協會提供
基隆市暖曦生態健行協會探勘隊員上山伐木、除草清出山道，要帶許多裝備上山。圖／暖曦生態健行協會提供
基隆市暖曦生態健行協會探勘隊員上山伐木、除草清出山道，要帶許多裝備上山。圖／暖曦生態健行協會提供
基隆市暖曦生態健行協會探勘隊員上山伐木、除草清出山道，自備簡單午餐，吃完後又開工。圖／暖曦生態健行協會提供
基隆市暖曦生態健行協會探勘隊員上山伐木、除草清出山道，自備簡單午餐，吃完後又開工。圖／暖曦生態健行協會提供
基隆市暖曦生態健行協會理事長李樹金（右一）多年來和探勘隊員到山徑伐木、除草，清出山道讓登山客走的更安全。圖／暖曦生態健行協會提供
基隆市暖曦生態健行協會理事長李樹金（右一）多年來和探勘隊員到山徑伐木、除草，清出山道讓登山客走的更安全。圖／暖曦生態健行協會提供

基隆嶼 淡水

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