快訊

失聯移工及黑戶寶寶：那些社會安全網遺漏的角落

金溥聰要綠證明沒干預新聞自由 政院：為何不給中天永久執照？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮縣府斥資5億元打造香榭大道 民憂路面落差大成斜坡

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府推動的日出香榭景觀大道正施工中，民眾發現鋪設花崗石板後，路面高低落差大，擔憂積水、交通安全問題。記者王燕華／攝影
花蓮縣府推動的日出香榭景觀大道正施工中，民眾發現鋪設花崗石板後，路面高低落差大，擔憂積水、交通安全問題。記者王燕華／攝影

花蓮縣府推動的日出觀光香榭大道工程正施工中，當地居民最近發現，市區福建街到南京街路段，路面竟有高達40公分的落差，且向住家方向傾斜，擔憂下大雨會積水，還可能流向民宅，更會造成出入交通風險。縣府建設處長鄧子榆說，該路段兩側地勢低窪，石板路面傾斜是不得不的做法，近日下雨都去檢視、測試，並未發現積水或行車異常的問題。

日出觀光香榭大道工程是利用花蓮市自由街區路廊打造成景觀大道，從民國路到南濱路共千餘公尺，連同花崗石鋪面在內，斥資5億多元。全案在前縣長傅崐萁任內推動，甚至誇口要建一條「千年不壞」的道路，但過程一波三折，引發不少爭議，去年4月正式動工，預計明年7、8月全部完成。

最近花崗石路面陸續鋪設完成，在地民眾發現，福建街到南京街約170公尺路段兩側，高低落差最多達40公分，質疑數億元的工程如此品質太誇張；因石板向兩側住家傾斜，民眾更擔心雨水流向住家造成淹水，還擔心石板太斜「走久了變長短腳、髖骨受傷」。

鄧子榆解釋，當初埋設箱涵是依下游端南濱抽水站的前池水位的高層點往上拉順，必須有一定高度，如果箱涵往下降會造成逆坡現象，回水倒灌；此外，石材屬於鋼性鋪面，鋪設時只能順應地勢，才有如此設計。

鄧子榆表示，施工時重做排水系統，加大箱涵容量，排水口也改採連續式格柵，加上石板斜度提升排水效率，近日花蓮降雨頻繁，到現場檢視都沒有發現有積水問題，「如果有問題，這幾天早就被罵死了」。

他表示，香榭大道的設計是兩側車道，中間為徒步區，車道部分近日已趁下雨以汽機車作測試，雖有一些斜度，但行車沒問題。

花蓮縣府推動的日出香榭景觀大道正施工中，民眾發現鋪設花崗石板後，路面高低落差大，擔憂積水、交通安全問題。記者王燕華／攝影
花蓮縣府推動的日出香榭景觀大道正施工中，民眾發現鋪設花崗石板後，路面高低落差大，擔憂積水、交通安全問題。記者王燕華／攝影
花蓮縣府推動的日出香榭景觀大道正施工中，民眾發現路面高低落差大，擔憂積水、交通安全問題。記者王燕華／攝影
花蓮縣府推動的日出香榭景觀大道正施工中，民眾發現路面高低落差大，擔憂積水、交通安全問題。記者王燕華／攝影

福建 車道

延伸閱讀

馬立雲部落「回路」展 百年服飾述說撒奇萊雅歷史

竹市東大路24日至27日分段封閉刨鋪路面 注意交通管制

疫後全球最長藍色公路 環島郵輪首航

金門花蓮包機超搶手秒殺 縣府： 12/2展開第二趟包機

相關新聞

花蓮縣府斥資5億元打造香榭大道 民憂路面落差大成斜坡

花蓮縣府推動的日出觀光香榭大道工程正施工中，當地居民最近發現，市區福建街到南京街路段，路面竟有高達40公分的落差，且向住...

基隆市議會70周年慶7屆議員最資深 6分鐘提問新規範

基隆市議會今天歡度70周年慶，議長蔡旺璉頒獎表揚資深議員、資深員工以及績優員工，他並說，期許議員們對於市府各局處的時弊，...

缺工？羅東轉運站流標3次 議員憂補助款被收回促加速

宜蘭縣羅東轉運站因租約到期，縣府計畫在現有站址附近自建轉運站，包含中央補助款總經費約8.2億元，但8月上網發包迄今，已經...

蔡英文參訪布農族文化館 完成台東16鄉鎮市最後一哩路

蔡英文總統今天在立委劉櫂豪安排下，來到台東參訪海端鄉布農族文化館和聆聽池上鄉秋收稻穗藝術節活動，首站參觀布農族文物館，不...

馬立雲部落「回路」展 百年服飾述說撒奇萊雅歷史

撒奇萊雅族於2007年正名為原住民第13族，目前族群人數僅千餘人。由花蓮縣瑞穗鄉馬立雲部落族人策畫的「Siket回路-馬...

宜市綠九市場辦國際美食節 免出國就能遊亞洲

宜蘭市綠九市場31日至11月14日舉辦「綠九國際美食節」，每周六、日安排泰國、越南、馬來西亞、日本等國廚藝達人，帶大家深...

重陽敬老地表最強阿嬤！93歲的她樂當廟宇總鋪師

宜蘭縣壯圍鄉復興村的同安廟香火鼎盛，為感謝進香交流30多年的台中東區福成宮鼎力協助協助籌設社區長青食堂重陽敬老照顧弱勢活...

蘭陽媽祖文化節羅東起駕 明天「機關車女王」護駕出巡

宜蘭一年一度大型活動「蘭陽媽祖文化節」，今上午7時30分許，從羅東震安宮起駕，展開為期3天的遶境活動，明天一早媽祖神尊將...

喜獲重陽禮 人瑞秀手語歌

基隆市目前有77名百歲人瑞，市長林右昌昨天致贈重陽賀禮給2名人瑞代表。103歲的羅林玉卿老奶奶耳聰目明，開心接下禮品後，...

宜蘭橋改建 周日第一階段通車

宜蘭橋改建的主橋面已經完工，25日（周日）將開放第一階段通行。據了解，宜蘭橋是宜蘭市聯外主要橋梁，通車具有意義，25日上...

車牌辨識攝影機 花蓮設置85支

花蓮民眾近日瘋傳警方設置新式感應式越線照相儀器，縣警察局表示，該設備不是測速照相機，而是「車牌辨識攝影機」，設置目的是為...

歷史性一刻！媽祖眾神步行祈福後 宜蘭橋25日開放通行

宜蘭橋改建的主橋面完工，25日開放第一階段通行。據了解，宜蘭橋是市區聯外主要橋梁，通車別具意義，當天上午蘭陽媽祖文化節的...

熱門新聞

歷史性一刻！媽祖眾神步行祈福後 宜蘭橋25日開放通行

北市跨年晚會最新準則 1例不明感染源本土病例就改直播

北市大安區瓦斯外洩 議員爆竟用「膠布」綑綁再埋掉！

期間限定紫色瀑布！泰山蒜香藤秘境周末花開最盛

新北罰單半年罰10億 侯友宜：檢舉達人太多

中市警三分局疏導 199年旱溪媽祖遶境活動圓滿落幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。