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花蓮縣府斥資5億元打造香榭大道 民憂路面落差大成斜坡
花蓮縣府推動的日出觀光香榭大道工程正施工中，當地居民最近發現，市區福建街到南京街路段，路面竟有高達40公分的落差，且向住家方向傾斜，擔憂下大雨會積水，還可能流向民宅，更會造成出入交通風險。縣府建設處長鄧子榆說，該路段兩側地勢低窪，石板路面傾斜是不得不的做法，近日下雨都去檢視、測試，並未發現積水或行車異常的問題。
日出觀光香榭大道工程是利用花蓮市自由街區路廊打造成景觀大道，從民國路到南濱路共千餘公尺，連同花崗石鋪面在內，斥資5億多元。全案在前縣長傅崐萁任內推動，甚至誇口要建一條「千年不壞」的道路，但過程一波三折，引發不少爭議，去年4月正式動工，預計明年7、8月全部完成。
最近花崗石路面陸續鋪設完成，在地民眾發現，福建街到南京街約170公尺路段兩側，高低落差最多達40公分，質疑數億元的工程如此品質太誇張；因石板向兩側住家傾斜，民眾更擔心雨水流向住家造成淹水，還擔心石板太斜「走久了變長短腳、髖骨受傷」。
鄧子榆解釋，當初埋設箱涵是依下游端南濱抽水站的前池水位的高層點往上拉順，必須有一定高度，如果箱涵往下降會造成逆坡現象，回水倒灌；此外，石材屬於鋼性鋪面，鋪設時只能順應地勢，才有如此設計。
鄧子榆表示，施工時重做排水系統，加大箱涵容量，排水口也改採連續式格柵，加上石板斜度提升排水效率，近日花蓮降雨頻繁，到現場檢視都沒有發現有積水問題，「如果有問題，這幾天早就被罵死了」。
他表示，香榭大道的設計是兩側車道，中間為徒步區，車道部分近日已趁下雨以汽機車作測試，雖有一些斜度，但行車沒問題。
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