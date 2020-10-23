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基隆市議會70周年慶7屆議員最資深 6分鐘提問新規範

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市議會今天歡度70周年慶。記者游明煌／翻攝
基隆市議會今天歡度70周年慶。記者游明煌／翻攝

基隆市議會今天歡度70周年慶，議長蔡旺璉頒獎表揚資深議員、資深員工以及績優員工，他並說，期許議員們對於市府各局處的時弊，做更集中、更專注的討論與糾正，為了讓每位議員能有提問的機會，訂定了6分鐘提問的新規範。

市長林右昌率領各局處首長出席，前市長張通榮、基隆市議會歷屆議員聯誼會理事長吳邦彥、歷任市議員以及許多議會退休員工也都回到娘家共同慶生，並與議長蔡旺璉、副議長林沛祥等一起切下蛋糕，共同慶祝基隆市議會70歲的生日。

蔡旺璉表示，接任議長後不斷思考如何改善現有的「議事運作」及「議場環境」以提升議員們的問政品質，因此參考大多數議會的體例適度修正定期會議事程序，將報告事項修正為現行各局處業務報告，讓議員們對於市府各局處的時弊，做更集中、更專注的討論與糾正，也為了讓每位議員能有提問的機會，也訂定了6分鐘提問的規範。

在提升「議場環境」方面，在議事廳內加裝簡報投影字幕，方便市府官員能夠觀看議員所述景物現象，另外也在議事廳內架設議事影音直播、錄影平台，讓市民能即時了解議員關心的議題及市府官員處理市政的負責態度，以滿足市民對市府施政知的權利。

會中表揚資深議員，包括當選7屆的張芳麗、莊榮欽，當選6屆的蘇仁和、當選5屆的呂美玲、何淑萍、宋瑋莉、秦鉦、莊錦田、張耿輝，當選4屆的蔡旺璉、藍敏煌、楊石城，當選3屆的江鑒育、俞叁發、陳明建。

林右昌指出，他剛上任時，市府的預算規模是163億元，目前已籌編好即將送交市議會審議的110年預算則是215億元，增加金額達52億元，成長比例達32%，這都要感謝市議會的監督，讓市府有更大的動力，向中央爭取經費來建設基隆。　

基隆市議會今天歡度70周年慶。記者游明煌／翻攝
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基隆市議會今天歡度70周年慶。記者游明煌／翻攝
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基隆 林右昌 直播

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