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缺工？羅東轉運站流標3次 議員憂補助款被收回促加速
宜蘭縣羅東轉運站因租約到期，縣府計畫在現有站址附近自建轉運站，包含中央補助款總經費約8.2億元，但8月上網發包迄今，已經流標3次，均無廠商投標，縣議員劉添梧憂心若未在時限內發包，經費恐被中央收回，要求縣府加速發包。縣府則說，第4次招標26日截止，若無人投標，下次招標會依市場因素調整招標策略。
羅東轉運站以國道客運為主，目前站體為臨時站，租約即將到期，縣府在後火車站附近另覓地點，新站距離火車站約300公尺，規畫16座客運月台及500個汽車、1200個機車停車位。
轉運站工程獲得中央約4億元補助，另外縣府自籌4.2億元，工程總經費約8.2億元，站體分轉運站、商場兩部分，工程近期上網公告後，卻流標3次，遲遲等不到廠商有意願投標。
據了解，今年宜蘭各地都有大型工程，如礁溪國小地下停車場、宜蘭轉運站、羅東第二行政中心以及各式私人工程等，各工程搶人嚴重，連興建地下室的鋼拱，也有缺料情況，才造成廠商興趣缺缺。
宜蘭縣議會今進行交通單位業務質詢，民進黨縣議員劉添梧憂心，羅東轉運站有一半經費是中央補助，補助款都有執行時效，若未在規定時間內完成招標，恐讓補助款被中央收回，要求縣府盡快檢討，讓轉運站儘速完成招標。
對此，縣府交通處長黃志良解釋，前3次招標確實碰到缺工，原物料上漲等狀況，交通處都有檢討每次招標狀況，目前第4次招標公告已經上網，預計下周二決標，如能順利決標最好，但若繼續流標，第5次會檢討招標策略，讓轉運站能順利發包。
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