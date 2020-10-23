蔡英文參訪布農族文化館 完成台東16鄉鎮市最後一哩路

蔡英文總統今天在立委劉櫂豪安排下，來到台東參訪海端鄉布農族文化館和聆聽池上鄉秋收稻穗藝術節活動，首站參觀布農族文物館，不僅讓蔡英文感到印象深刻，也是她自任民進黨黨主席以來迄今，完成走訪台東16鄉親市的最後一塊拼圖。

蔡英文除了肯定海端鄉造就這麼好的文化館，她說，布農族文化館不但讓族人對過去有很深的印象，也能夠讓來自台灣各地的旅客了解布農族的史蹟，有這樣的空間讓原鄉歷史可以重現，是非常有意義的地方，全台灣的人都應該來看一看。

蔡英文表示，對於原住民各族各部落的文化和歷史記憶，可以被研究記錄，就是文化館獨特的貢獻，這幾年政府在原住民事務的預算非常的多，包括提升文化館軟硬體的升級，最重要的是鼓勵年輕人回來部落參與文化的訪調、策展的工作，對自己的部落盡一分心力。

她說，剛看到一根菸斗，和她祖母用的是一樣的，特別有感觸；對於族人追尋歷史、傳承文化的活力，非常的肯定，也希望全台灣的人都來這裡看一看。

蔡英文表示，下午前往池上參加池上秋收稻穗藝術節活動，這也是台東成功打響知名度的一個藝文活動，台東在全台灣越來越受歡迎，政府也鼓勵科技產業往南移，高雄屏東和台東的距離不遠，台東有很多美景也值得來走一走，這對發展南部做為創新科技的重鎮，台東也是一個重要的點，創業年青在辛勤工作後，可以來台東走一走，看看美景，因此對於地方期盼的南橫公路連外道路，也請立委要儘快督促做好。