宜市綠九市場辦國際美食節 免出國就能遊亞洲

宜蘭市綠九市場31日至11月14日舉辦「綠九國際美食節」，每周六、日安排泰國、越南、馬來西亞、日本等國廚藝達人，帶大家深入市場買食材，現場還會示範異國美食料理，讓採買家庭主婦不用出國，逛市場就能環遊亞洲。

綠九市場為宜蘭市主要的公有市場，生鮮蔬果或是民生用品應有盡有，最近正好是綠九市場成立30周年，因此推出國際美食節活動。市長江聰淵說，今年因疫情不能出國，讓許多人悶很久，國際美食節安排異國料理達人，讓民眾認識原來傳統市場也能做出好食材，一解不能出國苦悶。

泰國主廚馬秀君在宜蘭開設泰國政府認證的泰式雜貨餐廳，擅長道地家鄉味，她曾擔任蔡英文總統到訪宜蘭的主廚，用料理串起泰國、台灣兩地情誼；越南講師則為在台當廚師12年的阮氏金歡，在綠九市場經營小吃店，台越料理得心應手。

家鄉在馬來西亞的錢耀平，曾任酒吧廚房主廚、經營多家不同料理風格的餐廳，馬來西亞菜融合多國特色，也成為錢耀平獨特的料理風格。日本日課程則由目前任職於日本傳統工藝企業的大迫榮二，自小就會跟哥哥一起研究料理，尤其在漸涼的秋末，他形容日本的家常料理是最暖胃與暖心的療癒系美食。