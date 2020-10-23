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宜市綠九市場辦國際美食節 免出國就能遊亞洲

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
宜蘭市綠九市場舉辦國際美食節，11月14日前每周六、日，將有馬來西亞、日本等國達人帶路逛市集。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市綠九市場舉辦國際美食節，11月14日前每周六、日，將有馬來西亞、日本等國達人帶路逛市集。圖／宜蘭市公所提供

宜蘭市綠九市場31日至11月14日舉辦「綠九國際美食節」，每周六、日安排泰國、越南、馬來西亞日本等國廚藝達人，帶大家深入市場買食材，現場還會示範異國美食料理，讓採買家庭主婦不用出國，逛市場就能環遊亞洲。

綠九市場為宜蘭市主要的公有市場，生鮮蔬果或是民生用品應有盡有，最近正好是綠九市場成立30周年，因此推出國際美食節活動。市長江聰淵說，今年因疫情不能出國，讓許多人悶很久，國際美食節安排異國料理達人，讓民眾認識原來傳統市場也能做出好食材，一解不能出國苦悶。

泰國主廚馬秀君在宜蘭開設泰國政府認證的泰式雜貨餐廳，擅長道地家鄉味，她曾擔任蔡英文總統到訪宜蘭的主廚，用料理串起泰國、台灣兩地情誼；越南講師則為在台當廚師12年的阮氏金歡，在綠九市場經營小吃店，台越料理得心應手。

家鄉在馬來西亞的錢耀平，曾任酒吧廚房主廚、經營多家不同料理風格的餐廳，馬來西亞菜融合多國特色，也成為錢耀平獨特的料理風格。日本日課程則由目前任職於日本傳統工藝企業的大迫榮二，自小就會跟哥哥一起研究料理，尤其在漸涼的秋末，他形容日本的家常料理是最暖胃與暖心的療癒系美食。

江聰淵說，綠九市場31日為泰國日，11月1日為越南日、7日為馬來西亞日、8日則是日本日，每天上午10時半都由達人帶路，帶大家逛市場買食材，料理家鄉味，另外，11月14日還有「文創市集底家啦」活動，傳統市場將變為文創市集，日消費不限金額都能換取集點貼紙，集滿可抽行李箱、多功能炒菜鍋等好禮。

宜蘭市綠九市場舉辦國際美食節，11月14日前每周六、日，將有馬來西亞、日本等國達人帶路逛市集。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市綠九市場舉辦國際美食節，11月14日前每周六、日，將有馬來西亞、日本等國達人帶路逛市集。圖／宜蘭市公所提供

馬來西亞 泰國 日本

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