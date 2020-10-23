蘭陽媽祖文化節登場 火神陣破穢除氛保安

蘭陽媽祖文化節今天登場，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情襲捲各國，主辦單位特別安排「火神陣」陣頭隨媽祖遶境，寓意以火來剋制邪金，盼破穢除氛保安。

宜蘭各地宮廟信眾及藝閣車清晨集結在羅東震安宮前，完成啟駕大典科儀後，在宜蘭縣長林姿妙及震安宮主委張倉田帶領下，展開3天2夜的陸上及鐵道巡境。

宜蘭縣政府表示，今年蘭陽媽祖文化節遶境路線，第1天由羅東震安宮出發，經過冬山鹿安宮，中午至天照宮休息，下午經過定安宮，晚間駐駕於南方澳南天宮。第2天從南方澳南天宮起駕至蘇澳車站，搭乘蒸汽火車專列到頭城，接駁到烏石港後，再繼續往南步行，遶境礁溪，晚間駐駕礁溪澤蘭宮。

第3天則由礁溪澤蘭宮起駕，行經宜蘭市、五結鄉最後回到羅東鎮，在羅東震安宮辦理回鑾大典科儀，之後移駕到羅東文化工場舉行媽祖之夜晚會，感念眾神遶境庇佑宜蘭及各宮廟盛情參與。

因應武漢肺炎疫情襲捲全球，主辦單位今年特別邀請「金環太子會」安排「火神陣」的陣頭，依據古禮效法道家儀典，隨媽祖遶境蘭陽，破穢除氛保安，寓意用火來剋制邪金。

此外，縣府指出，今年的陣頭先鋒官陣頭將委由「金環太子會」接下重責大任，由金環凜風元帥擔任媽祖先鋒官，以廣布神威來驅除災情，以達到風調雨順、萬民健康目的。

林姿妙表示，因應防疫新生活，今年遶境活動的儀典採簡單隆重方式辦理，並以「和眾神搭火車去祈安」、「遶境祈福、除疫保安」為活動主軸，特別安排「火神陣」的陣頭隨媽祖遶境蘭陽，破穢除氛保安，誠摯邀請民眾共同逗陣迓媽祖、保平安。