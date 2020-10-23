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重陽敬老地表最強阿嬤！93歲的她樂當廟宇總鋪師

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
93歲同安廟志工廖林椪頭（右）昨晚秀了一手廚藝，讓設宴款待的台中市議員鄭功進大讚她精神好，老當益壯，還熱心公益，是銀髮族的典範。記者趙容萱／攝影
93歲同安廟志工廖林椪頭（右）昨晚秀了一手廚藝，讓設宴款待的台中市議員鄭功進大讚她精神好，老當益壯，還熱心公益，是銀髮族的典範。記者趙容萱／攝影

宜蘭縣壯圍鄉復興村的同安廟香火鼎盛，為感謝進香交流30多年的台中東區福成宮鼎力協助協助籌設社區長青食堂重陽敬老照顧弱勢活動，以及並答謝長期熱心贊助同安廟的台中企業人士林耿宏，昨晚造訪台中福成宮。93歲同安廟志工廖林椪頭也跟隨廟方前來，並當場秀廚藝，手腳靈活，讓設宴款待的台中市議員鄭功進大讚她精神好，老當益壯，還熱心公益，是銀髮族的典範。

同安廟說，10月25日為重陽節，為了表達重陽敬老、對地方長輩的尊重，幫助弱勢共度重陽佳節，同安廟管委會決定，每周一到周五，每天免費提供9桌美食中餐料理，讓附近社區老人品嚐。

同安廟招待組長林淑芬說，她的阿嬤93歲廖林椪頭身體健壯， 手腳靈活，30年前她還在經營雜貨店時，就熱心公益，不但在農會擔任家政班長，教導婆婆媽媽廚藝，也到同安廟當志工，尤其遇到廟會、進香團，掌杓當總鋪師，製作美味佳餚，最多一次招待近千人規模。

林淑芬指出，近期開辦社區長青食堂免費提供給高齡長者免費品嚐，阿嬤每周一到周五都來掌杓。阿嬤平時每天早起走路當晨運，上下樓梯不用人扶，走路不用枴杖，身手俐落，還有在種菜、種花，飲食定時定量，不挑食，可能是長期當志工，和其他老人互動、交流，總是笑咪咪，心情很好。

同安廟表示，感謝政府跟各單位的善心幫忙，以及善心企業的捐款，尤其要感謝林耿宏捐善款，讓社區長青食堂持續到今年底。

林耿宏表示，他觀察同安廟位處偏鄉，很多年輕人出外打拚，沒有時間陪老人家，他的父母也都在鄉下，也都需要人家照顧，因此發起社區長青食堂敬老活動，讓老人家感受到年輕人的溫暖。

93歲同安廟志工廖林椪頭（右）昨晚秀了一手廚藝，讓設宴款待的台中市議員鄭功進大讚她精神好，老當益壯，還熱心公益，是銀髮族的典範。記者趙容萱／攝影
93歲同安廟志工廖林椪頭（右）昨晚秀了一手廚藝，讓設宴款待的台中市議員鄭功進大讚她精神好，老當益壯，還熱心公益，是銀髮族的典範。記者趙容萱／攝影

阿嬤 林淑芬 婆婆

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