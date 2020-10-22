歷史性一刻！媽祖眾神步行祈福後 宜蘭橋25日開放通行

宜蘭橋改建的主橋面完工，25日開放第一階段通行。據了解，宜蘭橋是市區聯外主要橋梁，通車別具意義，當天上午蘭陽媽祖文化節的遶境隊伍剛好抵達宜蘭市，安排由媽祖帶領眾神尊先通過新橋祈福，中午後開放小車及公車通行。

宜蘭橋舊橋使用80幾年，最早是一座木造，1939年改為混凝土橋，期間歷經多次改建，橋下仍是舊宜蘭橋的橋墩，承載著兩個世代的橋板。近年來因交通流量大，舊橋不敷使用，縣府斥資5.11億元，於去年4月改建，8月14日拆除長162.3公尺的舊橋後，在兩側搭建鋼構便橋，以利南來北往車輛通行。

原本預計工期660天，目前施工進度略有超前，縣政府昨天宣布主橋面完工且通過安全測試，預計25 日中午開放第一階段通行。

縣民所期待的宜蘭橋通車別具意義，蘭陽媽祖文化節23日至25日全縣遶境三天，25日一早從礁溪鄉澤蘭宮起駕後，正好上午會經過宜蘭橋，屆時將由媽祖帶領眾神尊及大小陣頭先行走過新橋，祈求通車平安順利，接著在中午開放通行。

縣府交通處長黃志良說，新橋長241公尺、寬21.3公尺，雙向各兩個主線道，內車道作為汽車通行，外車道暫作為機慢車道、自行車道與人行道，限速20公里；15噸以上大貨車與遊覽車（公車除外）禁止通行，請配合交通管制通行。