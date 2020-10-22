中央經費挹注 花蓮重要路口增設車牌辨識攝影機

花蓮民眾近日在LINE瘋傳市區增設「新式感應越線照相機」等訊息，花蓮縣警局澄清，新設儀器是用於追查可疑車輛的「車牌辨識攝影機」，雖非取締違規用途，民眾仍要遵守交通規則。

花蓮縣警局107年度起向中央爭取花東地區永續發展基金（花東基金）補助，獲得新台幣近2000萬元經費，在縣內39處重要路口、聯外道路建置85支「車牌辨識攝影機」。

花蓮縣警局指出，車牌辨識攝影機已全數設置完成，可清楚記錄經過的車輛車牌，搭配「預測行車路線」軟體，可即時追蹤可疑車輛、分析路經軌跡，預設攔截點捕獲犯嫌，且監視器畫面已整合Google Maps地理圖資系統，各分駐（派出）所可跨越轄區調閱路口畫面。

不過，依據「花蓮縣錄影監視系統設置管理辦法」，監視器設置目的僅用於偵查及嚇阻犯罪，並不能做為取締交通違規的用途。

花蓮縣警局長蔡丁賢指出，路口監視器除了有嚇阻功能，對於釐清車禍究責也有幫助，目前境內已裝設逾5000支監視攝影機，加上車牌辨識攝影機可擴大安全監視網密度。