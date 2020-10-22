影／收下重陽禮金、禮品 103歲人瑞表演手語歌娛賓

基隆市目前有77名百歲人瑞，市長林右昌今天致贈重陽賀禮給2名人瑞代表。103歲的羅林玉卿老奶奶耳聰目明，開心接下禮品後，現場來一段唱作俱佳「手語歌」，中間還穿插一句「沒聲了」，妙趣橫生，贏得滿堂彩。

基市府社會處表示，全市老年人口目前共6萬3千多人，男性45%，女性55%，共占全市總人口36萬8千多人17.15%，每人獲贈1000元敬老禮金。

基隆長者中有77名超過百歲，最高齡人瑞是年滿112歲、住在信義區的申老先生，人瑞比0.1219%居全國22縣市第8位。每人除獲贈6000元禮金、金鎖片和棉被，今年滿百歲人瑞另可獲頒總統府敬老狀。

林右昌今天拜訪人瑞之家代表，致贈重陽禮品。住在中正區長潭里的張勸老奶奶今年滿百歲，被問到養生之道，她說什麼都吃、不挑食。長子張連財說，媽媽起床後會到屋外做體操，前一段時間還會自己出門，走到調和市場逛一逛；現在要持助行拐杖，不能走得太遠。

拜訪人瑞第2站主角是住在仁愛區福仁里的羅林玉卿老奶奶，她特別來到門口迎接林右昌等賓客，再一起進到內廳待客。

林右昌在致贈重陽禮品後，向老奶奶請益養生秘訣。她說，已吃素近40年，現在起床後會先念佛、聽經，每天還會做30分鐘外丹功。飲食方面因為年輕時生活苦，現在什麼菜都吃，還稱讚照料她的外籍看護手藝很好。

家人說，得知林右昌將來訪，老奶奶很開心，還特別準備「節目」，當場表演手語歌。歌曲主題是「感謝」，猶如訴說她的老年生活哲學。

羅林玉卿老奶奶手語歌歌詞：

感謝天，感謝地，感謝阿娘跟老爸。

感謝你，感謝他，感謝所有的一切。

感謝每一個人、每一個日子，大家平平安安、歡歡喜喜。