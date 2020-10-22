台東縱谷水稻出現分秘夜蛾 專家：影響產量有限

台東縱谷水稻發生「分秘夜蛾」蟲害，引起農民憂心，台東農改場專家觀察，目前蟲已進入結蛹期，危害不大，對產量影響有限，且二期稻作快收割，也不適合噴藥。

台東縱谷二期稻作即將進入採收期，池上鄉、關山鎮陸續傳出水稻感染不明蟲害，甚至農民憂心是秋行軍蟲入侵，台東縣政府農業處長許家豪和農委會台東區農業改良場作物環境課長蔡恕仁今天前往了解。

許家豪表示，經過農改場專家鑑定這些水稻上的蟲，並非秋行軍蟲而是分秘夜蛾，初估超過100公頃感染，除了關山鎮，包括池上鄉、鹿野鄉也有少量影響。

蔡恕仁表示，這是偶發性的分秘夜蛾蟲害，這些蟲目前已經進入結蛹期，不會再啃食水稻葉片，因此危害不大，對產量影響有限；再者，二期稻已經快進入收割期，也不適合噴灑農業。