蘭陽媽祖文化節備妥6萬個口罩防疫 遶境隊伍分區段

宜蘭一年一度大型活動「蘭陽媽祖文化節」明起展開遶境，3天活動期間人潮最多將會有3000多人，為了大型活動防疫，縣政府決定採取遶境隊伍分區段由專人帶領前進，每隊不超過800人，用餐「分食不共食」，沿途宮廟提供食物必須要有包裝。

遶境隊伍明天上午活動從羅東鎮震安宮出發，媽祖及陣頭神將步行到南方澳駐駕，隔天搭火車到烏石港下車再遶境，晚上駐駕礁溪，第三天回到羅東震安宮。縣府民政處及衛生局備妥6萬個口罩及洗手液，也呼籲民眾跟隨遶境時戴上口罩。

沿路請民眾避免觸摸神轎，另外鑽轎底為傳統習俗，遶境過程中將由轎班人員依現場情況管制並柔性勸導。

3天固定參加遶境的人員採取實名制登記，每餐供應便當，臨時加入的信眾食用點心例如平安粥或炒米粉等，會有固定專人打菜，採取分食不共食。由於沿路會有廟宇及熱心的單位民眾設案供應點心，縣府也請供食單位人員，務必把食物加上外包裝，確保衛生安全。