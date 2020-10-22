宜縣府除營養午餐採用國產豬 議員更要求瘦肉精零檢出

政府即將開放萊豬進口，宜蘭縣議員關心學生營養午餐安全，今上午質詢時要求宜蘭除了是全國第一個在契約要求業者採用國產豬的縣市外，縣府更要在契約明訂肉品不得被驗出瘦肉精，業者一旦被查到違規就解約。

縣議會今天審查教育部補助2211萬元營養午餐精進廚房設備改善補助款，全縣100所學校中，補助61所有廚房的學校進行改善。縣府教育處長王泓翔表示，宜蘭是全國第一個在國中小學營養午餐契約中明訂，供餐業者必須採用國產豬肉的縣市，同時也要求業者自我管理，學校除了抽驗也有午餐秘書，送餐前都要給秘書檢查，全縣8位營養師協助開菜單並且巡迴督導，縣府會不定期抽查並檢討。

學生每餐42元元，3菜1湯、每周2次有機蔬菜、每周1奶品、每周2次水果。縣議員陳福山關心有機蔬菜抽查把關問題；王泓翔表示，縣府農業處、衛生局及教育處成立稽查小組不定期抽查，嚴加把關。

陳福山要求，針對查驗不合格的重大過失業者，應該列入黑名單；陳鴻禧議員說，除了要求團膳業者採用國產豬肉，也必須在契約中明訂肉品不得被驗出含有瘦肉精；劉添梧議員說，他曾經去團膳公司看過，有名廚師的頭髮過肩，後面看以為是女生，也曾有廚工阿姨反映，供餐業者為了節省成本，採用便宜的進口冷凍豬肉，豬肉已有異味了。

教育處長王泓翔表示，如果被發現這些缺點，縣政府會記點、罰款，若食材不新鮮或食物中毒，情況嚴重者予以解約重懲。陳俊宇議員建議縣府加強人力及稽查頻率，確保學生飲食安全。