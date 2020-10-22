花蓮黎明教養院 輔導身障兒「拿著釣竿 學會釣魚」

為了協助、輔導身心障礙者能夠找到更多合適的就業機會，花蓮黎明教養院所屬黎明機構，於2009年4月正式成立黎明身心障礙者庇護工場，11年來透過烘焙坊、輕食小舖、洗衣坊等不同類型的職業訓練，幫助身心障礙者開發專業技能與潛力，順利輔導他們進入庇護性就業場所工作。

黎明機構執行長梁桂花表示：「教養院裡的孩子，多數具有工作技能，但若沒有適合的環境，提供孩子工作機會，就會被留在照顧階段，很可惜。」例如中輕度的身障孩子，當他們學會生活自立能力後，黎明機構會輔導他們進入小作所學習基礎工作，接著安排至庇護工場當員工，培訓到一定程度，這些孩子就可以順利進入社會，到支持性場所就業，謀得一職。

黎明職業重建中心主任林英愛強調，庇護工場最終目的，是讓身障孩子「拿著釣竿、學會釣魚」，培養他們做一個手心向下的人，藉由庇護商店，來訓練身障孩子們的溝通能力、基本禮貌應對…等，這些都是累積實際經驗的最好機會。

以烘焙坊來說，庇護工場特別打造了讓身障孩子可以參與的部分，像是簡單的麵包、蛋糕、餅乾製作…等，提升基礎烘焙能力。洗衣坊則是承接民宿的床單、毛巾，也與花蓮在地廠商配合，負責洗脫烘的項目。

執行長梁桂花在接受採訪時表示，特別感謝慈濟大學願意與他們合作，在校內開設健康食鋪，「由於學校師生穩定的來客數，降低了另找店面營運的成本，庇護員工經過實際操練後，能在社會上找到相關餐飲類的媒合工作」，讓身心障礙的朋友們，邁向自立益人的人生。

黎明教養院7年前開始為喜樂園募款，打造全台首間專屬成人肯納的照護園區，但募款不如預期，礙於建照期限，只能硬著頭皮在今年先動工，院方表示，募款會持續進行，就算賣地也要完成。